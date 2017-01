El amor no correspondido de Donald Trump por Rafa Nadal

Rafa Nadal es todo un modelo para el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump. "Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre, siempre es un ganador", dice el hombre que derrotó en las elecciones de Estados Unidos a la demócrata Hillary Clinton.

Estas declaraciones forman parte de un programa especial que Antena 3 emitirá este martes sobre el hombre que llevará el timón de la política estadounidense en los próximos años. Son unas palabras que ponen de manifiesto un amor no correspondido, ya que hace unos días Rafa Nadal habló sobre Trump pero en términos no tan elogiosos.

"La forma de hablar [de Trump] no me gusta porque no es el estilo que aprecio, no me gusta su forma de expresarse… No me gusta el perfil arrogante, no es mi estilo", dijo en una entrevista concedida a 'El Español'.

El español debutó este martes con brillantez Abierto de Australia y superó con contundencia al alemán Florian Mayer, al que batió en tres sets (6-3, 6-4, 6-4). El balear olvidó su temprana eliminación del año pasado ante Fernando Verdasco y confirmó el optimismo levantado en su preparación para este 'grande', seguramente su primer gran examen del año.

