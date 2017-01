Zidane: "Veo a Keylor muy bien"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, zanjó cualquier posibilidad de que se abra un debate en la portería tras la actuación de Keylor Navas en Sevilla, y dedicó elogios al costarricense, asegurando su continuidad como titular, salvo en Copa del Rey, competición que juega Kiko Casilla.

"Le veo muy bien a Keylor, está haciendo muy buena temporada. Claro que se puede pedir siempre más a un portero y a un jugador de campo, a todos, pero hasta ahora ha sido él mismo portero de siempre. Si hicimos 40 partidos sin perder era por algo y si no me equivoco él estaba", defendió.

La satisfacción con los porteros la extendió Zidane también al nivel de Kiko Casilla cuando juega y la exigencia de Rubén Yáñez en los entrenamientos. "Kiko está muy bien también y los tres están trabajando fenomenal. No hay nada a lo que dar vueltas".

"Es normal que después de una derrota para vosotros hay debates, no quiero convenceros, pero estamos en el mismo camino y van a seguir los tres haciendo lo mismo", sentenció.

Trabajar un poco más

Zidane no puso paños calientes al fin de la racha sin perder en Sevilla, aseguró que "no puede ser positivo perder" y que "tal vez haya que trabajar un poco más", como primera solución, tras defender que ningún jugador sale señalado de la primera derrota de la temporada.

"Es cierto que cuando pierdes es porque algo ocurrió. Hemos tenido tiempo para analizarlo y hay que pensar en volver a recuperar nuestro ritmo. Tal vez haya que trabajar un poco más", añadió.

De su labor en el Sánchez Pizjuán, Zidane solo cambiaría no haber realizado más que un cambio, pero dejó claro que repetiría la misma táctica. "No cambiaría nada. Cuando hacemos algo es porque creemos en ellos nosotros y los jugadores que son los más importantes. A lo mejor tenía dos cambios más pero en ese momento no vi que podía cambiar algo y no los utilicé. A veces puede pasar eso".

"No es la primera vez que jugamos de esta manera. De inicio sí, pero ya hemos jugado tres veces así y sabemos jugar. No es nuevo para los jugadores, no voy a inventar algo sin trabajarlo. Se sabía que jugando tres partidos contra el mismo equipo había que hacer algún cambio, por eso cada partido tuvo una organización diferente. Para sorprender al rival necesitas no jugar de la misma manera".

Una justificación para Benzema

Zidane exculpó a su compatriota Karim Benzema de la derrota por el balón perdido en el minuto 93 que dio paso al gol de la remontada del Sevilla. "¿Karim no puede perder un balón en el medio campo?", preguntó el técnico francés. "Cada uno puede opinar lo que quiera y yo no me meto pero creo que los jugadores en un campo jugando 90 minutos no puedes hacer todo bien. Es de todos la perdida".

