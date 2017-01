Andreu Buenafuente se gana la vida haciéndonos reír, pero su verdadera pasión es la pintura y, aunque habitualmente no suele mostrar su obra en pública, para su amigo Quim Vila ha hecho una excepción.

El cartel de la X edición del Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas es obra del presentador de Late Motiv y, junto a Berto Romero, de Nadie sabe nada (Cadena SER). Dos narices y dos copas como icono de un certamen que reparte 40.000 euros en premios y que agotó el cupo de inscripciones ¡en solo 19 minutos! "Lo sencillo, el trazo rápido, daba una frescura interesante, a Quim le gustó y aquí estamos", dice.

¿Te has inspirado en alguna nariz en concreto? Decían por ahí que la de Berto...

Cartel del X Premio vila Viniteca de Cata por Parejas. / ANDREU BUENAFUENTE

Como me oiga, me va a matar... Por suerte ya lo tiene asimilado y es un tema recurrente en nuestor humor. Pero no, ¡qué va! Luego, viendo la nariz de Berto, te diré que otras mucho mayores que la suya. Además yo soy muy fan de las narices porque son un órgano central de nuestro cuerpo y porque están muy emparentadas con la comedia. La nariz de payaso es el gran icono de nuestro oficio. Es curioso que la compartamos... Pero bueno, aunque estas no sean rojas, el cartel provoca una cierta sonrisa y creo que en el mundo del vino, a veces tan sofisticado, algo ligero podía venir bien, y parece que así ha sido.

No has tenido que documentarte demasiado. Tú sueles comer con vino...

Sí, siempre he sido muy de vino. Lo viví y lo bebí en casa. Soy de la zona de Reus y Tarragona: Priorato, Montsant... He visto la cultura del vino de bodega y las primeras producciones un poco serias. siempre he bebido vino y es algo que me ha acompañado toda la vida. Es de los placeres bonitos que quedan. Cuando te vas haciendo mayor, que no es mi caso [risas], vas viendo que por el camino de la vida desaparecen muchos placeres... ¡y te queda el vino! Sobre todo como compañía en la intimidad. Yo bebo vino en la intimidad. Ahora me he quedado solo en casa porque mi mujer no bebe vino y tengo una niña pequeña. ¡Joder, me he convertido en mi padre!

¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con el mundo del vino?

¡Ostras, es difícil porque te remontas a muchos años atrás! seguramente será uno de esos vinos a granel que me hacían ir a comprar cuando era pequeño. Iba a por la leche y luego a por el vino. Recuerdo muy bien el olor embriagador de una bodega antigua... Y bueno, supongo que un día mi padre diría: 'Venga, hoy vas a probarlo'. No me acuerdo, pero sería un Priorato...

¿Tienes vinos preferidos?

¡Sí! Me cuesta recordar las etiquetas y las referencias, pero soy muy fan de los Riberas jóvenes y un poco frescos. También de El Perro Verde, un hallazgo aluciante que me ha reconciliado con los blancos, que no conocía muchos. Pero no me gusta cerrarme. ¡Me encanta que me sorprendan! Luego me olvido, eso sí...

Andrés Iniesta, José Luis Cuerda o Lluís Llach hacen vino. ¿Alguna vez has fantaseado con esa posibilidad?

He fantaseado e incluso una vez, hace unos 20 años, recibí una llamada de un tipo que me dijo que era productor y querí avender toda su producción. "Como tú eres famoso", me dijo... ¡Fue muy sincero! Y no sé si en ese momento se me apareció la virgen o el Diablo, pero dije que no porque siento mucho respeto por ese oficio. ¡Eso es una vida!

Una pregunta al Buenafuente empresario: ¿por qué el vino y la televisión no se llevan bien?

Es my curioso, sí. La televisión no se lleva bien con algunos mundos. Con la cultura en general, por ejemplo. No sé si se debe a que es un género de consumo inmediato, pero no deja de ser una pena que no tengamos programas regulares divertidos y de divulgación sobre el mundo del vino. En la televisión catalana hay alguno, pero es una asignatura pendiente, sí. ¡Incluso tendríamos que mirarnos bien la ley! Creo que no puedo ni sacar una copa de vino en mi programa. Eso deberíamos mirarlo... Tendríamos que ser conscientes del gran patrimonio que tenemos en nuestro país. ¡Yo hago lo que puedo!

Comentarios