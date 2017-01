Rusia plantea prohibir la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2015

En 2013, Rusia prohibía fumar en restaurantes, oficinas y universidades, entre otros espacios, siguiendo así los pasos de un gran número de países que conviven sin humos desde hace ya varios años. Esta medida también estuvo acompañada de la prohibición de todo tipo de publicidad de productos de tabaco y un aumento anual de los impuestos.

Gracias a esta medida, en 2016, el número de fumadores en Rusia ha alcanzado el índice más bajo de los últimos siete años. En 2009, un 39 por ciento de la población admitió que fumaba. Siete año más tarde, este porcentaje se ha visto reducido a un 33 por ciento, reduciendo un seis por ciento la cifra de 2009.

Ahora el Ministerio de Salud va más allá y ha creado un nuevo plan antitabaco con el objetivo de erradicar el tabaquismo en los próximos años. Este plan, propuesto por la Ministra de Salud Veronika Skvortsova y filtrado por el periódico Izvestia, ofrece una serie de medidas para frenar el tabaquismo en Rusia entre 2017 y 2025, mediante las que se pretende reducir hasta un 25 por ciento el consumo del tabaco.

Los nacidos a partir de 2015 no podrán comprar tabaco

Entre las medidas destaca la prohibición de la venta de tabaco para todas aquellas personas nacidas a partir de 2015. Es decir, en 2033, cuando los ahora niños de 2015 cumplan la edad legal para comprar tabaco, es decir, dieciocho, se podrán comprobar los resultados de la medida, en caso de que esta prospere.

Esta medida, que ha sido distribuida a dieciocho agencias gubernamentales para su revisión, todavía requiere la aprobación del gobierno. La propuesta ha sido enviada a los Ministerios de Hacienda, Desarrollo Económico, Industria, Cultura y Servicio Federal de Aduanas, entre otras. Por lo tanto, habrá que esperar a la resolución para descubrir si finalmente se lleva a cabo.

Una medida que no ha prosperado en otros países

Algunos países como Reino Unido o Singapur ya trataron, sin éxito, llevar a cabo esta medida. En 2014, una moción para prohibir la venta de tabaco a todos los británicos nacidos a partir del año 2000 fue aprobada en la conferencia de salud pública de BMA. No obstante, no ha llegado al gobierno, por lo que no será realidad.

Singapur hizo lo propio y también debatió sobre la prohibición de venta de tabaco a los ciudadanos nacidos después de 2000. Un grupo de investigadores también elaboró un proyecto para acabar con el tabaco pero, al igual que sucedió en Reino Unido, nunca fue aprobado.

Por lo tanto, el debate continúa en Rusia, donde se estudiará la posibilidad de erradicar el tabaco y otras medidas antitabaco como la ampliación de la lista de lugares en lo que está prohibido fumar o que los empleados que fumen en el trabajo tengan que hacer más horas para recuperar el tiempo perdido.

Comentarios