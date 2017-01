Bárcenas no documenta la legalidad de los 8 millones que ingresó en Suiza

La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, ha dedicado casi toda esta segunda jornada del interrogatorio a Luis Bárcenas a preguntar por sus cuentas en Suiza, y el extesorero del Partido Popular no ha convencido en sus explicaciones al Ministerio Público. Ha detallado hasta el céntimo parte de sus ingresos en efectivo que sumaron ocho millones de los 48 que llegó a acumular, pero no ha aportado documento alguno que corrobore la licitud de los mismos. Bárcenas también ha admitido que no declaró sus cuentas porque eran una especie de “fondo de pensiones” en el país helvético. Solo lo hizo cuando se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno en 2012, y según dijo en la sesión judicial descubría “en ese momento” que había pagado de más al fisco al tributar por los dividendos de la decena de inversores uruguayos que, asegura, depositaron tres millones en sus cuentas para que los jugase en Bolsa. Bárcenas no ha querido ratificar esta vez la existencia de cajas b en las sedes regionales y provinciales del PP, como sí hizo en su declaración de abril de 2014, amparándose en que ahora no contesta a asuntos relativos a la contabilidad paralela del PP por consejo de sus abogados, al tratarse de otro procedimiento en el que también está encausado.

Bárcenas ha declarado que abrió su primera cuenta en Suiza en 1988 con fondos procedentes de un aserradero en Puerto Rico. Y luego otra. Y nunca las declaró a Hacienda porque eran su fondo de pensiones helvético.

El extesorero del PP ha intentado explicar la procedencia de los 8 millones que llegó a ingresar en efectivo. Tres millones de inversores uruguayos que confiaban en su sagacidad en la Bolsa y que le daban un tres por ciento, y cifra con detalle hasta el céntimo de diversos negocios más como una arcilla para hacer caminos, una operación que le reportó siete millones en un año con acciones de Endesa, la adquisición de barricas en Kentucky, u operaciones de compra venta de arte con el también extesorero del PP, Rosendo Naseiro.

Pero Bárcenas no ha podido presentar una sola factura. Argumenta que en las labores de intermediación que ejercía, no se facturaba, en una declaración que ha recordado a la de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresident de la Generalitat. La fiscal le ha preguntado entonces si conservaba algún contrato. Bárcenas ha respondido que quien los tuvo, su amigo Roberto Koeller, ha fallecido, y por ello no los ha podido presentar.

La Fiscal también le ha preguntado por qué puso sus cuentas en los bancos suizos Lombard Odier y Dresdner a nombre de la fundación Sinequanon o de la empresa uruguaya Tesedul. Fue el banco quien se lo pidió y no hubo ánimo de ocultar su identidad, dice Bárcenas, porque detrás de esas sociedades figuraba él. Por tanto, no serían empresas pantalla. En cualquier caso, ha añadido, se trataría de “sociedades visillo”.

El extesorero ha añadido que un bufete recomendado por el propio banco Lombard Odier, Favona, gestionaba Sinequanon. Un bufete común y que llevaba cuentas de muchas personalidades, dice Bárcenas, como las de “parte de la familia real”.

Durante todo el interrogatorio, Bárcenas ha intentado proteger a su mujer, Rosalía Iglesias, a quien la Fiscalía pide 24 años de cárcel. Según el extesorero, Rosalía Iglesias no sabía nada. Ni siquiera que su marido tenía cuentas en Suiza, y eso que Bárcenas ha reconocido que llegó a acompañarle 3 ó 4 veces a ese país a ingresar dinero y aparecía como autorizada en las cuentas. Ella se quedaba en la sala de espera y él le decía que tenía una reunión de trabajo. Según Bárcenas, Rosalía Iglesias firmaba sin preguntar.

Luis Bárcenas también ha dicho que no tiene ni idea de que las sedes provinciales y regionales tengan cajas b, cuando lo sostuvo en su anterior declaración de 10 de abril de 2014. Ha añadido que esa cuestión se refiere al caso de la caja b del PP, y como ha venido haciendo desde el primer receso ordenado este lunes, no contesta por consejo de su abogado.

Además, el extesorero no ha querido hablar de la reunión que mantuvieron Rajoy, Arenas y su mujer, en la que supuestamente el presidente del Gobierno le garantizó el sueldo, chófer y secretaria a pesar de que había tenido que dimitir como senador por su imputación judicial. “Eso pertenece a la esfera privada”, ha concluido Bárcenas.

Este miércoles se reanuda el interrogatorio. Será el turno de la Abogacía del Estado y de las acusaciones. Después, formulará las preguntas su abogado defensor.

