Aitana Sánchez-Gijón vuelve sola a 'Medea'

Desciende del dios Sol, es hija de reyes, pero abandonada, repudidada y desterrada. Es Medea. Le arrebatan el amor, la dignidad, mata a sus hijos por venganza y ahora llama, de nuevo, a las puertas de Aitana Sánchez–Gijón. “Cuando termino un proyecto, un personaje, me cueste más o menos, hago mi duelo y sigo adelante; sin embargo, en este caso, cuando terminamos hace dos años, sentí que con Medea no había podido cerrar y que quedaba ahí, y que seguramente tendría que volver a sacarla”, explica Sánchez-Gijón.

Y, en efecto: se vuelve a subir a las tablas, esta vez, a las del Teatro del Barrio es una nueva versión, también de Andrés Lima, del clásico de Séneca: “Es como un juicio sumarísimo, es Medea ante el público exponiendo sus razones (o sus sinrazones), abierta en canal, mostrando un dolor que raya en la locura”, describe la actriz hispano-italiana.

Este es una suerte de mónologo en el que se combina la lectura dramatizada, la interpretación y, para Sánchez Gijón, también la realidad virtual: “Es como si me pusiera unas gafas de realidad virtual. No estoy sola en el escenario porque yo les veo [a Jasón, al rey Creonte y la nodriza y Corifea]; interactúo yo con ellos aunque sea yo la que pasa de un personaje a otro, es a ellos a quien me dirijo realmente”, señala Sánchez-Gijón. Se refiere a Andrés Lima, Laura Galán y Yoana Gomila. Sus compañeros de reparto en 2015.

De cara al estreno, Aitana Sánchez-Gijón dice estar tranquila porque conoce el personaje, sin embargo, reconoce que lo que le ocurre con Medea va más allá de un mero guión:”Para mí es un misterio insondable, no puedo ni racionalizar lo que me pasa con Medea. Ella opera por su cuenta en el terreno del subconsciente, me asombra cada vez, para mí es infinita”, confiesa. Es infinita y, parece que también atemporal. Decía Medea en el siglo I d.C que "no hay mayor dolor que el amor", y Sánchez-Gijón, en pleno siglo XXI , piensa igual: “En esa frase cabe todo porque es la pérdida de cualquier ser amado, es el abandono de una pareja, estar lejos de las personas que amas, que les pase algo malo… Está todo relacionado con el amor, sin duda”, sentencia la ganadora del Fotograma de Plata a la mejor actriz de teatro en 2015, precisamente por este personaje.

Medea es infinita, adictiva, aflora desgarrada directamente desde la cuna de la civilización para mostrarnos los sentimientos más primitivos. Aitana Sánchez - Gijón entregada, vehemente, vuelve a dar voz y cuerpo a este personaje tan necesario como perenne. Un espectáculo que se podrá disfrutar hasta el próximo sábado, 21 de enero en el Teatro del Barrio, en Madrid.

