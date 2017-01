Sergio Araujo explica su positivo en el control de alcoholemia

El delantero de la UD Las Palmas ha publicado en las redes sociales un mensaje en el que trata de explicar por qué dio positivo este miércoles en un control de alcoholemia. Según el futbolista, el motivo es que tomó unas cervezas en la noche del martes y este miércoles se levantó para ir a entrenar pero dio positivo porque "las enzimas se duermen y retrasan la aparición del alcohol".

"Cansado de no poder defenderme, decidí publicar esto para explicar lo sucedido. Anoche cené con mis amigos, como lo hacen ustedes. Tomé unas cervezas. Me fui a dormir para hoy presentarme en mi lugar de trabajo y entrenar con mis compañeros", explica.

"Hoy a la mañana me levanté, yendo al club. Al lado mío circulaba una camioneta de la Guardia Civil, me piden que me haga a un lado, y yo lo hice. Me dijeron si quería hacerme un control y accedí [...]. El test dio positivo, según me dijo el policía, ya que las enzimas se duermen y retrasa la desaparición del alcohol. Por eso yo conducía hoy, porque estaba bien, y así me presenté al club", prosigue.

