Simeone: “La Copa ha sido un embrión enorme para este grupo”

El Atlético de Madrid afronta los cuartos de final de la Copa del Rey con la ilusión de seguir con el paso firme en una competición que ha deparado grandes éxitos. Este año se multiplican las esperanzas con el sueño de ser protagonista en una hipotética final en el Estadio Vicente Calderón como despedida al templo rojiblanco una vez que en el club quieren pedir la final como punto y final de su estadio.

Quedan cuatro partidos en los que no se puede fallar antes de pensar en la final. El primero, este jueves, la ida de los cuartos de final ante el Eibar. Simeone presentará varios cambios con las entradas de Carrasco, Juanfran, Giménez o Correa y dando descanso a Godín o Gabi. El técnico argentino reconoce que “siempre esta competición, como dicen los chicos, le tenemos un gran respeto porque ha sido un embrión enorme para este grupo de cara a todo lo que sucesivamente vino después. Y aparte la Copa históricamente para Atlético siempre es algo bonito".

El argentino rehúye las críticas recibidas por el juego de su equipo porque "las críticas siempre existieron, en el fútbol, en la política, en la religión, en la vida” y se ha referido a las declaraciones en las que Enrique Cerezo, presidente del club, se sintiera orgulloso de que el club tuviese dependencia de su técnico: "La dependencia en cuanto a seguir lo que el entrenador quiera creo que es lo lógico. Cualquier equipo depende del entrenador que trabaja en su club para que las cosas salgan bien. Si no se sigue la línea de lo que pide el entrenador posiblemente los resultados nunca sean positivos, porque el entrenador va por un lado, los futbolistas por otro y el club por otro, y eso no creo que sea saludable" ha indicado.

Sobre el interés de los principales equipos europeos en Antoine Griezmann, Simeone ha asegurado que “en principio, yo no ato a nadie" y ha añadido que “Antoine está en un momento bárbaro, está volviendo al gol, trabajando bien, su presente es muy bueno y es normal que todos los equipos del mundo lo quieran. No me sorprende para nada que le busquen los equipos y le deseen los clubes que económicamente se pueden permitir un futbolista como él".

Por su parte, el Eibar, rival este jueves, cuenta con hasta seis bajas para el partido. Iván Ramis, Kike García, Anaitz Arbilla, David Juncà, Asier Riesgo y Nano, lesionados, no podrán jugar y José Luis Mendilibar apostará por el equipo habitual en la Copa del Rey.

