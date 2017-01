Nueve destinos de turismo gastronómico que no te esperabas

A estas alturas cualquier turista foodie ya tiene claro que en San Sebastián, Girona, París o Nueva York hay muchas estrella Michelin. O que, si le interesa el mundo del vino, tendrá que conocer las bodegas de Jerez, Burdeos, Napa Valley (California) o Stellenbosch (Sudáfrica). Pero hay destinos que, sin ser muy populares (o siéndolo por otros motivos), también pueden resultar interesantes para el turista gastronómico.

No nos engañemos: es todo un emblema del turismo de sol y playa, pero ocupa un lugar bastante pequeño en los mapa del turismo gastronómico. No conviene olvidar, sin embargo, que en la provincia de Alicante hay seis restaurantes con estrella Michelin (Quique Dacoste tiene tres y BonAmb y L'Escaleta, dos cada uno) y otros que no la tienen, como Orobianco o Brel, pero que también son interesantes. Además Benidorm es todo un paraíso del Real Food (es la ciudad que más veces aparece en el libro del fotógrafo de la Agencia Mágnum Martin Parr) y, como recuerdan desde su stand de Fitur, la oferta de la ciudad mezcla los arroces, la olleta, el pescado de lonja o el caldo amb pilotes con otros platos que ya han hecho suyos, como los pintxos de la "calle de los vascos" o el fish and chips de los locales ingleses. Tampoco hay que irse muy lejos para hacer enoturismo y Bodegas Bocopa, por cierto, ha lanzado un vino llamado Señorío de Benidorm.

2. Huelva

Si para algo sirve el título de Capital Española de la Gastronomía es para que las miradas del turista foodie se centre en ciudades con tanto potencial como Huelva, condenada a competir con destinos tan potentes como Jerez, Sevilla, Málaga, Granada o Córdoba, pero con un potencial de turismo gastronómico innegable: vinos del Condado, chocos, gamba roja, fresas, jamón de Jabugo, los pueblos de la Sierra de Aracena, la estrella Michelin de Acánthum... La ciudad acaba de estrenar su título y aún no ha anunciado demasiadas actividades, pero el chef Xanty Elías ya prepara #AhoraCapital, un ciclo de comidas y conferencias inspirado en el que Francis Paniego organizó en Logroño en 2012.

3. Las afueras de Madrid

La restauración madrileña está viviendo un buen momento. De hecho, ¡hasta el New York Times recomienda visitar Chuka Ramen Bar o Diverxo, en 2017! Pero el interés turístico no termina en la M-30. El sur de la Comunidad de Madrid está lleno de bodegas y, además, se han creado varios Itinerarios Culturales del Vino: la llegada del Imperio Romano, camino de reyes, escenas y crónicas de Francisco de Goya...

4. Alentejo

Los alentejanos presumen de tener la mejor gastronomía de Portugal. "Tan buena como la de cualquier otra región de la Península Ibérica", asegura su responsable de Promoción Turística, Vitor Fernández Silva. "La açorda, nuestro plato preferido, es muy humilde: pan duro, agua caliente, hierbas salvajes y aceite de oliva. Pero si le añades un huevo o un poco de bacalao... ¡Hay muchos talleres de cocina para que los turistas aprendan a preparalo!", señala. Situado al sur de Lisboa y al norte del Algarve, el Alentejo es una gran región productora de aceite y vino que cuenta además con dos ciudades Patrimonio de la Humanidad (Évora y Elvas) y una red de Pousadas (el equivalente a los Paradores españoles) que ocupan antiguo castillos.

5. Túnez

De entrada puede sorprender que en Túnez, siendo un país musulmán, se haga vino. Pero Nader Zidi, guía turístico de Tacapes Tours, explica que la producción de esta bebida se remonta a la época de los fenicios. De hecho, según cuenta, uno de los tratados sobre vino más completos de la antigüedad fue escrito por el agrónomo cartaginés Magón. "Actualmente hay 15.000 hectáreas de viñedo dedicadas a la producción de vino y no solo para la exportación: muchos tunecinos también lo toman", asegura. La mayoría de las bodegas se concentran en el norte del país y algunas pueden visitarse. Pero, ¿es seguro? Nader Ziri asegura que las rutas turísticas están muy controladas y que los tunecinos están deseando volver a recibir extranjeros.

6. Costa de Marfil

Stand de Costa de Marffil en Fitur 2017. / C. G. CANO

Este país africano es el mayor productor de cacao del mundo, pero además de surtir a la industria chocolatera de medio mundo ha decidido apostar por explotar su atractivo agroturístico con rutas que acercan al turista a las comunidades, las plantaciones de cacao o incluso o algunos obradores en los que se elabora chocolate.

7. República Dominicana

Punta Cana es, para los españoles, uno de los destinos más deseados. Pero Altragracia Carletto de Olmos, la responsable de Promoción Cultural en el Ministerio de Turismo de República Dominicana, asegura que la esencia de su país no solo está en las playas: "Tenemos una oferta gastronómica muy interesante. Una mezcla de influencias africanas, tahínas y de la madre patria que, junto a productos como el coco o la batata, se refleja en nuestros platos". El ron, el café, la caña de azúcar y el cacao, además, se han convertido en el eje de senderos o rutas turísticas que ofrecen "una experiencia muy caribeña".

8. Misiones (Argentina)

En Argentina hay mucho más que fútbol, tango y asados, y la alternativa no solo pasa por explorar la Patagonia: la pequeña provincia del Misiones, al norte del país, combina un clima cálido y las espectaculares Cataratas de Iguazú con un potencial gastronómico por explotado. "Misiones es un país de fronteras: con el Paraguay, con el Brasil y con las influencias de todos los inmigrantes que llegaron en el siglo XIX", explican en su stand de Fitur. "Todo eso ha dado lugar a una cocina muy rica y adaptada a ingredientes locales como la mandioca, los pescados de río y la yerba mate", añaden. Pero una visita a la zona no solo permite descubrir platos como la chipa (bolitas de fécula de mandioca y queso), la chipa guazú (tarta de choclo) o la sopa paraguaya (una tarta con mandioca, cebolla y queso), sino que también serviría para recorrer la Ruta de la Yerba Mate: plantacioes, artesanos, ceremonias...

9. Indonesia

Tés tradicionales de Indonesia. / GETTY

El mayor archipiélago del mundo cuenta con muchas playas paradisiacas, pero también con impresionantes campos de arroz y miles de bebidas tradicionales elaboradas, en su mayoría, mediante la infusión y la combinación de plantas que, a menudo, también tienen propiedades medicinales. El wedang jahe, por ejemplo, se usa para tratar las nauseas o la diarrea, y se conoce como "té de jengibre" porque es un poco picante. "Mucha gente viene a Indonesia para probar nuestro café", explican en su stand de Fitur. "Peor también hacemos cócteles e infusiones"...

Comentarios