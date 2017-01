Gitanas y actrices

El Vacie, en Sevilla, es el poblado chabolista gitano más grande y antiguo de Europa. Ocho de sus mujeres han dado el salto a la capital para representar Fuenteovejuna, el clásico de Lope de Vega: “Esto tiene un carácter experimental, como yo siempre digo el arte no es patrimonio de nadie, cuando hay vida hay teatro y aunque no se sepa leer ni escribir sí se tiene una existencia”, explica Pepa Gamboa, directora de escena.

En Fuenteovejuna, el pueblo se subleva contra la opresión de su gobernante y acaban asesinándolo. El crimen se investiga pero no pueden dar con el culpable porque todos señalan a la aldea en su conjunto como autor. Finalmente, se acaba dando por justa la venganza de este. Este es un guion complejo que ellas han aprendido a base de repetirlo: “Yo no sé ni leer ni escribir, solo sé poner mi nombre. Después del ensayo, cuando iba a casa y me ponía a hacer la comida yo me lo preguntaba a mí misma y, así, de cabeza yo sola me lo iba aprendiendo”, explica Rocío Montero, una de las protagonistas.

El guion ha sido adaptado por Antonio Álamo del original de Lope de Vega, considerada junto a con Peribáñez y el Comendador de Ocaña y El mejor alcalde, el rey, lo mejor de la obra del dramaturgo del Siglo de Oro. Combina prosa y verso valiéndose, a su vez, de las crónicas históricas del asesinato del comendador de Fuente Ovejuna (Córdoba) en 1476, y de las mujeres que en esta ocasión interpretan la obra.

Para la directora, la configuración del reparto constituye "una pirueta" en tiempos en los que se discute que la etnia gitana constituya "un pueblo", al tiempo que ha remarcado la función del teatro como "espacio de libertad" para las mujeres que lo protagonizan, que empezaron asistiendo a un taller de teatro por el centro de investigación teatral TNT y la actriz Silvia Garzón en 2008.

Tras los talleres, la participantes insistieron en continuar haciendo teatro hasta que se organizó un montaje de La casa de Bernarda Alba que "llegó a ser el acontecimiento teatral de 2010", según, Ricardo Iniesta el responsable de la producción por parte de TNT/Atalaya. Desde entonces, su vida ha dado un giro: “Por ejemplo, ahora entramos en las tiendas o en los bares y no nos echan, antes sí; y a mis niños antes le preguntaban en qué trabajaba su madre y decían ‘a la chatarra’ y ahora les preguntan y dicen ‘actriz, mi madre es del teatro’ y se sienten más orgullosos…”, señala Lole del Campo, que interpreta el papel de Pascuala.

Fuenteovejuna es un grito contra la tiranía que, en esta ocasión, se convierte en un grito para que otro teatro (y otro mundo) sea posible. Un espectáculo que permanecerá del 20 al 29 de enero en el Teatro Español.

