El capítulo más surrealista de la entrevista falsa a Messi

Este miércoles la actualidad deportiva amanecía marcada por una supuesta entrevista a Leo Messi publicada por la revista británica Coach. En ella hablaba de su renovación e incluso lanzaba algún elogio a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, con el paso de las horas y a medida que la prensa comenzaba a hacerse eco, la entrevista llegó a su representante y la sorpresa fue mayúscula. Messi, que no suele prodigarse en estos asuntos, no había hecho una excepción. Messi no había concedido ninguna entrevista. La entrevista era falsa.

Entonces, ¿de dónde salían esas preguntas y esas respuestas? La pregunta cobra aún más sentido cuando, horas más tarde, el propio periodista desmentía haber entrevistado al astro argentino: "Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen", escribía en Twitter.

Quiero aclarar que no trabajo ni trabajé para la revista Coach Magazine y no participé de la entrevista a Messi que me atribuyen — diego jokas (@diegojokas) January 18, 2017

Si el periodista reniega de esa información, ¿quién ha sido? La decisión de la revista fue borrar el texto de la web mientras investiga la veracidad. ¿Cuál será el siguiente capítulo?

Captura de pantalla de la entrevista borrada / Coach

