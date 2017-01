Theresa May dice que Reino Unido será "el defensor más fuerte del libre comercio"

La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado que el Reino Unido asumirá un nuevo papel de liderazgo, tras el voto a favor de la salida de la Unión Europea (UE), como el defensor "más fuerte y enérgico" de los negocios, los mercados libres y el libre comercio en el mundo.

"El Reino Unido tiene esta oportunidad única ahora", señaló May en su primer discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, donde aseguró que su país afronta el futuro con "confianza" y "abrazando el mundo".

En un artículo publicado este jueves en el periódico The Times, May señala que el voto de los escoceses en la consulta europea del 23 de junio del año pasado no representa "un deseo para separar a Escocia" del Reino Unido, tras el primer referéndum celebrado en septiembre de 2014, en el que la región rechazó la independencia. May hizo esta observación después de que la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, considerase que el plan del Gobierno británico de salir del mercado único europeo, como parte del brexit, sitúa a Escocia más cerca de un segundo referéndum sobre la escisión de la región del resto del país

