Cuatro ministros comparecerán la semana que viene en el Congreso

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha prometido que la próxima semana comparecerán en el Congreso cuatro o incluso cinco ministros del Gobierno cuyas explicaciones ha reclamado este jueves la oposición en la Diputación Permanente de la Cámara.

En concreto, ha dado por hecho que la próxima semana, aunque la Constitución determina que es un mes inhábil a efectos parlamentarios, comparecerá la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a quien la oposición exige aclarar sus declaraciones sobre la posible revisión del copago farmacético para jubilados que cobran más de 18.000 euros de pensión.

También acudirá el ministro de Energía, Álvaro Nadal, al que toda la oposición reclama cuentas por la subida de la luz y que este martes ha pedido cita en ñla Cámara para ofrecer esas explicaciones.

El PP también anuncia la comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reclamado por el aumento de las víoctimas en accidentes de tráfico, así como del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que detallará la decisión que adoptó el Gobierno el pasado 30 de diciembre de congelar créditos por importe de casi 5.500 millones para ajustar el déficit.

Dudas sobre la comparecencia de Báñez



La ministra de Empleo, Fátima Báñez / Lavandeira jr / EFE

La oposición, incluyendo a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, también exigía este jueves citar a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para exponer las cuentas de la Seguridad Social en 2016 y para explicar las previsiones de subida de pensiones.

Esta es la comparecencia sobre la que el PP mantiene su discrepancia, pues aunque da por hecho que la ministra o el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, acabarán compareciendo en el Congreso por estos temas, prefiere esperar unas semanas a que en febrero se cierre el balance definitivo del ejercicio 2016.

"No tiene sentido qe comparezca urgentemente la ministra para hablar del resultado del ejercicio 2016 cuando éste no se cierra hasta el mes de febrero, pero aceptaremos lo que decidan la mayoría de los grupos, que creo por lo que he escuchado va a ser favorable", ha explicado a los periodistas, subrayando "la posición de diálogo" del Ejecutivo.

Comentarios