Asedio a los territorios hostiles

Cuatro meses quedan para que los militantes socialistas voten, pero las estrategias de los candidatos (de quienes están y de los que se esperan) empiezan a tomar forma. El aspirante declarado, Patxi López, ya ha puesto los cimientos de su discurso político, ha dado a conocer a su equipo y ha exhibido sus apoyos de partida mientras que los otros dos posibles contendientes han optado por un clásico en el arte de la guerra (política): el asedio al territorio enemigo.

Antes de decir la última palabra sobre sus posibles candidaturas, Susana Díaz y Pedro Sánchez arrancan sus maniobras sobre el terreno. Y no han elegido al azar sus campos de batalla. Susana Díaz empieza este fin de semana en Castilla-León (demostrará en plena ola de frío que recibe más calor que el que se le presupone de Despeñaperros para arriba) y continúa el 28 de enero en Alcalá de los Gazules, en la provincia de Cádiz, que no es una agrupación cualquiera (tiene un enorme valor simbólico para los socialistas andaluces) ni tampoco se dejará acompañar por cualquiera (en el mitin participará el ex secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba).

La visita a Castilla-León de la presidenta andaluza supone un desafío a su secretario general, Luis Tudanca, y sobre todo a Óscar López, hombre fuerte de la candidatura de Patxi Lopez. Pretende demostrar, de camino, que esa federación "crítica" con la gestora no es homogénea y que el trabajo orgánico de los socialistas en los últimos meses, a la conquista de espacios dominados por los rivales, ha dado sus frutos. El acto en Alcalá de los Gazules también tiene una lectura interna importante dentro de la federación andaluza, más allá del valor sentimental que en el PSOE conceden a esa agrupación: allí se curtieron muchos de los dirigentes socialistas que han pilotado el partido en Andalucía durante años. Uno de ellos es Luis Pizarro, histórico hombre de confianza de Manuel Chaves, factótum del PSOE andaluz durante años que ahora no apoya a Susana Díaz. Y allí, a su pueblo, va la presidenta andaluza, en un intento de hacer ver quizá que no tiene ninguna china en el zapato cuando juega en casa.

Todo lo contrario es lo que busca Pedro Sánchez con la programación en Sevilla, ese mismo 28 de enero, de su primera acto de su precampaña, que estaba prevista para finales de octubre que retoma ahora después de dos apariciones en Valencia y Asturias, donde están los dos diputados (con poder orgánico) que con más firmeza están a su lado, José Luis Ábalos y Adriana Lastra. Así que Sánchez continúa con sus incursiones en federaciones, en principio, donde la mayoría la tienen quienes le derrocaron, pero a lo grande.

En Sevilla es donde Susana Díaz empezó y donde siempre vuelve. Las victorias electorales en esa provincia fueron siempre su aval para ir escalando posiciones orgánicas en el PSOE. Como no podría ser de otro modo, el exlíder socialista será "bienvenido" en Sevilla, eso ha respondido este jueves Susana Díaz cuando se le ha preguntado por los planes de Sánchez que, desde que dejó Ferraz y el escaño, tiene entre sus aliados a otro histórico andaluz enfrentado a la presidenta andaluza, el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano. Él, junto a Abalos y Lastra, fueron los que en diciembre pasado pusieron cara al manifiesto de socialistas pidiendo al exsecretario general que no tirara la toalla. "Cuando se vea en Sevilla, aclamado por centenares de militantes, no tendrá dudas", sostiene un veterano socialista que, desde la barrera, asiste a las maniobras previas a las primarias. Cuatro meses quedan.

