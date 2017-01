Telecinco aparca 'GH VIP: Límite 48 horas' y experimenta con 'Got Talent'

Se avecinan cambios en la parrilla de Telecinco. Y es que la cadena principal de Mediaset España ha tomado la primera decisión importante respecto a GH VIP. La quinta edición del reality show no ha empezado con buen pie y desde Fuencarral han optado por prescindir de una de las cuatro entregas que emite cada semana.

Concretamente, Telecinco ha querido prescindir de su programa de los martes, GH VIP: Límite 48 horas y, en su lugar, doblará la emisión de Got Talent. La cadena estrena este mismo sábado la segunda temporada de talent show con Jorge Javier Vázquez, Edurne, Eva Hache y Risto Mejide y habrá una segunda cita el próximo martes 24 de enero.

Tal y como ha confirmado Mediaset a Cadena SER, se trata básicamente de tantear los dos días y, según los resultados, elegir el prime time idóneo para Got Talent.

Los enemigos a abatir

No cabe duda de que el estreno de la segunda temporada de Got Talent no tendrá muchas dificultades, al menos en lo que respecta a la competencia. No obstante, la segunda gala, reubicada en la noche del martes, tendrá que superar algún que otro reto.

En primer lugar, Got Talent intentará entorpecer el trascurso de Pulsaciones, la última apuesta de Antena 3 en materia de ficción. Pero este es solo el primer pulso, ya que el programa protagonizará un segundo combate contra el espacio de talentos conducido por Cristina Pedroche en laSexta: Tú sí que sí. ¿Quién ganará en esta nueva guerra? Hagan sus apuestas...

