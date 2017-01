La Challenge Vuelta a Mallorca prescinde de las azafatas

La prueba ciclista que abre el calendario en Europa ha decidido prescindir de las azafatas en las ceremonias de entrega de los trofeos al final de cada etapa. La decisión la ha tomado la organización de la prueba a propuesta del Govern Balear para la edición que se celebrará la semana que viene, del 26 al 29 de enero, en Mallorca.

La XXVI Playa de Palma Challenge Vuelta a Mallorca inaugura cada año el calendario en nuestro país y este año presenta la ausencia de azafatas como una de las grandes novedades.

Será la primera vez que una prueba ciclista en Europa no contará con azafatas en las entregas de los trofeos siguiendo así el ejemplo de lo sucedido esta semana en el Tour Down Under que se está disputando en Australia aunque la decisión de la Challenge “se tomó la semana pasada a raíz de la propuesta que nos hizo la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) y antes de que se llevase a cabo en Australia. Es una buena propuesta y no dudamos en ponerla en práctica a partir de la semana que viene en la edición de este año” ha asegurado a la Cadena SER Manuel Hernández, director de la prueba.

Además, el Govern Balear ha emitido un comunicado anunciando que “se quiere evitar imágenes donde la mujer es reducida a la categoría de objeto sexual” y anuncian que esta decisión se aplicará a todas las iniciativas que patrocine el ejecutivo balear.

La Challenge Vuelta a Mallorca será la primera prueba ciclista de las que se celebran en suelo español en la que desaparecen las azafatas y podría abrir el camino para que la iniciativa se adopte en el resto de pruebas que se avecinan.

