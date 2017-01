Rosberg desvela lo que hará fuera del circo de la Fórmula 1

Nico Rosberg ha participado en el World Economic Forum de Davos (Suiza), donde ha asegurado que ya disfruta de la libertad que le ha otorgado su retiro de la Fórmula 1 nada más proclamarse campeón del mundo. "La vida te ofrece algo más que conducir en círculos", ha señalado.

Rosberg no ha ocultado que está disfrutando de actividades como el esquí, que no ha podido practicar en los últimos once años, y ha afirmado que está "explorando" adentrarse en el mundo de las energías renovables, a las que considera como algo "muy interesante" y que podrían ocuparle a través de áreas como los coches eléctricos.

"Voy a visitar a niños que están enfermos, especialmente a niños de una edad que estarán realmente contentos de verme", ha añadido.

El campeón ha asegurado que se impuso en el Mundial 2016 a su compañero Lewis Hamilton gracias a su entrenamiento mental y la meditación para incrementar su concentración y ser más consciente de sus emociones. Además, trabajó en sus patrones de sueño.

"Si eres consciente de tus emociones y pensamientos, puedes ralentizarlos y concentrar tu mente en otras cosas positivas. Ese fue uno de los ingredientes para ser más fuerte. Fue realmente beneficioso", ha explicado.

