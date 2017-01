Fomento hace autocrítica y se disculpa con los afectados por el temporal

El Gobierno ha pedido perdón a los afectados por el temporal de frío y nieve que afecta a Castilla-La Mancha y a la Comunidad Valenciana. Lo ha hecho en ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, desde la mesa del Consejo de Ministros, donde ha reconocido que hay protocolos que se deberán revisar a la hora de abordar situaciones como las vividas en la noche del jueves.

"Quisiera trasladar las disculpas del Gobierno que han sido afectadas por estas circunstancias y que han pasado situaciones comprometidas, tanto en sus propios vehículos como en ferrocarriles (...) Me gustaría poner en valor el comportamiento de los afectados. Si no se han producido consecuencias mayores ha sido por ellos", ha destacado el titular de Fomento, que no ha evitado reconocer que habrá que hacer autocrítica y revisar los protocolos para evitar situaciones como las vivida en la A-3.

"Estoy convencido que hay cosas que debemos mejorar en el futuro en unas circunstancias tan anómalas como las que hemos pasado en la noche de ayer. He vivido en primera persona lo que estaba sucediendo de madrugada, las decisiones que se estaban tomando, vuelvo a poner de manifiesto el esfuerzo de todo el mundo que no ha ido a dormir para poder tener todo a punto y tomando decisiones sobre la marcha a medida que se producían fallos en las redes, caídas de torres eléctricas...", ha afirmado de la Serna, que ha apuntado además que se revisarán los protocolos y decisiones tomadas para evitar algunas de las complicaciones que en este caso no se han podido abordar.

Aun así, el ministro ha destacado las dificultades meteorológicas a las que ha tenido que hacer frente el Gobierno, calificadas de "históricas" por la propia Agencia Estatal de Meteorología.

"Estamos ante una situación excepcional. Ha afectado en una zona donde habitualmente no se producen nevadas, en algunos casos hacía 30 años que no veían nevar. También es complicado por la extensión del territorio y también por el volumen de la nieve. Hay casos donde se han superado los 10 centímetros en zonas cercanas al mar y nevadas que han persistido durante 48 horas. También han sido importantes las temperaturas, por debajo de los -20 grados y con picos de -27 en puntos de la provincia de Albacete. Este hecho es importante para entender lo que ha sucedido", ha destacado De la Serna, que ha anunciado que tanto él mismo como el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, comparecerán el Congreso para explicar la actuación del Gobierno.

A-3

Tras realizar un repaso a todas las incidencias registradas y a las actuaciones que ha ido llevando a cabo el Ejecutivo, De la Serna se ha detenido en la A-3, vía que ha vuelto a la circulación pero en la que quedaron bloqueados varios conductores en la noche de ayer. "Aquí se han producido circunstancias de carácter extraordinario", ha reconocido De la Serna, que además de las inclemencias del tiempo ha informado de una serie de accidente que han complicado la actuación del Gobierno.

"A pesar de la nieve se circulaba con normalidad y a las 17.58 horas hubo un accidente que provoca un atasco y el bloqueo de la carretera. A esta circunstancia se suma que diversos camiones, fruto del atasco, tienen accidentes que hacen que queden cruzados en el entorno de la carretera. Si esto fuera poco se ha producido la caída de un poste eléctrico. Todas estas circusntancias han hecho que fuese imposible acceder con los vehículos de limpieza y numerosos vehículos han quedado retenidos en estos dos tramos", ha lamentado.

El temporal remite, pero sigue la alerta

Pese a que el temporal remite en los próximos días, el titular de Fomento ha pedido mostrar especial atención a la información de la DGT y Renfe. "Si no es imprescindible viajar por carretera es mejor no hacerlo, todavía hay que tener cuidado con el hielo, revisar los anticongelantes de los vehículos, llevar teléfono con batería de reserva, llevar ropa de abrigo en el coche, en caso de quedarse bloqueado siempre mirar que no está tapado el tubo de escape...", ha recordado Íñigo de la Serna, que ha descartado que se vayan a utilizar los incidentes derivados del temporal con una finalidad política.

"No conozco las declaraciones de ningún consejero. Si puedo informarle de mi conversación con el presidente de la Generalitat Valenciana y del agradecimiento mostrado. Estoy seguro que no va a haber utilización política de este asunto igual que no lo haría el Gobierno de España", ha sentenciado.

