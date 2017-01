Sanchís Jr.: "Cómo iba a dudar de Bárcenas si el PP le mantenía empleo y oficina, ¡no voy a ser más papista que el Papa!"

La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, ha preguntado en su interrogatorio al acusado Ángel Sanchís Herrero, hijo del extesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís Perales, si no puso en duda el supuesto préstamo de tres millones de dólares transferido por Luis Bárcenas desde sus cuentas suizas a su empresa familiar, cuando ya estaba siendo investigado en 2009. Sanchís Herrero ha contestado que no tenía por qué dudar de Bárcenas, porque “de hecho, durante ese tiempo él seguía trabajando para el Partido Popular, seguía teniendo su cargo, su oficina y todo”. “Si no dudaba de él la gente del partido, ¿por qué iba a dudar yo?, ¡no voy a ser más papista que el Papa!”, ha concluido el hijo del extesorero de Alianza Popular.

La Fiscalía cree que en realidad, Luis Bárcenas no concedió un préstamo a la familia Sanchis, sino que a raíz del estallido del caso Gürtel, inició una operación de vaciamiento de sus cuentas suizas y blanqueo de sus capitales opacos, en la que aquellos participaron como cooperadores necesarios, ya que con posterioridad reintegraban el dinero a Bárcenas en España, a cambio de falsos servicios prestados.

Ángel Sanchís Herrero ha defendido la veracidad de las labores de asesoramiento desempeñadas por Bárcenas porque le interesaban “sus contactos con empresarios”. Asevera que el extesorero del PP “consiguió a Mercadona como cliente” para venderle los limones producidos en la finca La Moraleja de la familia Sanchís en Argentina, y ha lamentado que la cadena de supermercados “canceló la operación en 2013”, como consecuencia de la investigación de este procedimiento.

Comentarios