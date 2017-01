Luis Enrique: "El problema es que nadie se parece a Iniesta, ni aquí ni en el fútbol mundial"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, admitió que su equipo está "buscando una dinámica larga de triunfos" para intentar recortar distancia con los dos equipos que tiene por encima en la Liga que son el Sevilla y el Real Madrid.

"Las dinámicas están ahí. Llevamos tiempo buscando una dinámica larga, pero todavía no ha llegado. Ojalá sea ésta, en la que encadenemos muchas victorias seguidas, sobre todo en la Liga, para meter presión a los de arriba", añadió en la rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Eibar.

El técnico asturiano explicó que "desde que entramos en el año, a pesar de los dos primeros partidos, en los que no alcanzamos los resultados que merecimos, estoy contento con el rendimiento, así como lo que pido al equipo en ataque y defensa".

Del Eibar, Luis Enrique espera a un rival que le jugará con mucha presión y lo hará desde la fase de creación azulgrana. "Lo que está claro es que el Eibar va a ser fiel con su juego, cosa que no me sorprende lo que dijo Mendilíbar. Tendremos que estar bien posicionado y ser precisos con el balón. A ver en qué condiciones está el campo", señaló. Además añadió que el terreno de juego de Ipurúa siempre está "en buenas condiciones".

"Somos un equipo muy complicado cuando no tenemos el balón. Preguntad a los rivales. Pero ellos también nos estudian (...) La manera de conquistar títulos pasa por lo que se hace con balón y sin él. Si estamos desequilibrados en uno de estos dos aspectos, tenemos problemas", explicó.

Iniesta y Rafinha, lesionados

Los centrocampistas blaugranas, Iniesta y Rafinha, quedaron fuera de la convocatoria por sendas lesiones, sin embargo, Luis Enrique no mostró mucha preocupación, "porque siempre buscamos el mismo objetivo", aunque sí que ha señalado: "El problema es que nadie se parece a Iniesta, ni aquí ni en el fútbol mundial. No he visto a nadie en el mundo como él".

Luis Enrique ha reconocido que aunque el capitán barcelonista haya jugado tan pocos partidos completos esta temporada, que no supera la media docena, es en parte porque cuando puede darle descanso no se lo piensa dos veces. "Le controlamos los minutos de competición para poder disfrutar de él. También lo hacemos con otros futbolistas", ha apuntado.

