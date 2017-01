Así es la monja que iba para artista y ahora cocina 'divinos pucheros' en televisión

¿Tiene una monja el suficiente arrojo para sacar adelante un programa de televisión? La hermana María José no es la primera religiosa que aparece en la 'caja tonta', pero sí de las pocas que no se han dejado llevar por el lado más frívolo y superficial de los focos.

María José es sencilla, amable y cercana, una mujer que nació para ser artista, pero que recibió la llamada del Señor muy pronto. Parecía que ese sueño de la infancia quedaría relegado a esa época, pero la hermana ha sabido hacer de sus dotes culinarias más tradicionales, un arte que exporta ahora a la pequeña pantalla.

Su programa se llama Divinos pucheros y se emite en Canal Cocina de lunes a viernes a las 09:30, 12:30, 18:30 y 21:30 horas; y los fines de semana a las 13:30 horas. Y con esta excusa hemos conocido en Cadena SER a María Jose, una mujer con varias facetas recogidas en un solo fin.

¿Cómo termina una monja en televisión?

La idea de hacer un programa de televisión no entusiasmaba demasiado a María José por razones obvias. Sin embargo, la monja más carismática de la pequeña pantalla se dejó llevar por la intuición: "Al principio me resistía porque no soy ninguna cocinera profesional, sino una de andar por casa". Y continúa: "Me convencieron de tal forma que dije: 'Adelante y que sea lo que Dios quiera".

De esa intuición nace Divinos pucheros, un espacio culinario que se hizo gracias a Mari Feli, la amiguísima de la hermana María José. "Me acostaba todas las noches pensando que no iba a poder con esto, pero tenía a mi compañera y amiga Mari Feli que me ha animado mucho", explica. "Si no es por ella yo no hago el programa".

Pero eso solo fue antes de entrar en materia. Una vez metida en el ajo, María José se ha podido evitarlo y se ha enganchado irremediablemente al medio: "Ha sido una experiencia maravillosa en la que he conocido a gente muy buena a la que le he cogido mucho cariño. Cuando terminamos de grabar los primeros programas ya tenía el gusanillo y no tenía ningunas ganas de terminar".

María José, la monja que quería ser artista

Aunque María José dudó en varios ocasiones, una vez que el proyecyo empezaba a ver la luz, la protagonista de Divinos pucheros ya apuntaba maneras cuando solo era una niña. "Nunca pensé que iba a protagonizar un programa, pero desde pequeña siempre decía: 'mamá, tengo que ser artista o monja'", afirma. "No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero quería ser una de las dos".

No obstante, Divinos pucheros no es más que una aventura pasajera para la hermana María José. "También me llamaron de MasterChef y les invité a venir a casa para tomar café, pero yo no quiero salir otra vez en televisión porque no me puedo dedicar a esto. Lleva mucho tiempo".

La lección de la hermana María José

Hablando con la hermana María José, uno se pregunta: ¿de dónde saca tanto fuelle? Ella misma nos da la fórmula: "Nosotras siempre nos levantamos a las 06:30 horas, nos duchamos y nos tomamos un cafetito para ponernos a tono. A las 07:00 horas nos vamos a la capilla para hacer nuestra hora de oración, que eso es lo que te carga las pilas. De ese espíritu te empapas y es lo que te dan ganas de salir fuera a transmitírselo a la gente".

