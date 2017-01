Echenique alerta de que con Iglesias "enjaulado" Podemos sería "menos fuerte"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha advertido ante el "blindaje" del partido ante una fusión con Izquierda Unida (IU) propuesto por la iniciativa que propone el secretario Político del partido, Íñigo Errejón, de que "con un Pablo Iglesias enjaulado, Podemos sería menos fuerte".

En el debate con las bases de Córdoba para la presentación de la campaña 'Atarse los cordones' a los militantes de los círculos cordobeses, Echequique se ha mostrado de acuerdo ante el "blindaje" del partido que recoge 'Iniciativa para la ilusión', la propuesta de Errejón para la Asamblea Ciudadana Estatal Vistalegre II, y ha indicado, en declaraciones a los periodistas que su candidatura, de hecho, va a ir "más allá" para que "no solo se requiera una mayoría cualificada de los inscritos sino también de círculos".

Sobre la limitación de los mandatos de los secretarios generales a seis años, propuesto por Errejón en su candidatura a Vistalegre II, Echenique considera que "restarles poder a los secretarios generales es avanzar en democracia", si bien ha señalado que "tampoco vayamos a enjaular a Pablo Iglesias porque Podemos sería menos fuerte".

En lo que no se ha mostrado conforme ha sido en el planteamiento de que los barones autonómicos no puedan ser cargos electos, ya que, a pesar de considerar "interesante" la medida para evitar duplicidad de cargo, Echenique piensa que es una idea "recentralizadora" porque no ve bien "que por que alguien sea secretario autonómico tenga menos derechos a formar parte de la ejecutiva de Podemos".

No obstante, Echenique ha manifestado que "son más cosas las que nos unen que las que nos diferencian, habiendo diferencias" y ha añadido que lo que todas las candidaturas de Podemos van a intentar en Vistalegre II es aportar las ideas que las bases les han planteado.

