Levy defiende el proyecto del PP frente a los líos internos de otros partidos

La vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, ha dicho que las siglas del PP "están al servicio de España" y "acompañan" al proyecto político que necesita el país en estos momentos, mientras "algunos" están en "líos internos".

Levy, que ha intervenido en una Junta Directiva Extraordinaria del PP cántabro, en la que ha estado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha señalado que los españoles deben confiar en que del Congreso de su partido saldrá un proyecto político "sólido" y de "referencia" para una gran mayoría social. Por eso, ha hecho un llamamiento a los militantes para que del Congreso de febrero salga un partido "reforzado" y con el mejor proyecto político para el futuro de España.

Levy ha asegurado que el PP está "centrado en el proyecto político" y ha hablado de los "líos internos" en los que están inmersos "algunos". "Nuestro partido ahora habla de España pero no de nosotros mismos, ni de las sillas que vamos a ocupar nosotros", ha manifestado.

Según ha dicho a los militantes reunidos en esta Junta Directiva, los españoles deben ver que el PP trabaja por el país, "mientras algunos hacen esfuerzos por mantener sus unidades internas". "Ésa es la responsabilidad de un partido mayoritario y de un partido de gobierno", ha apostillado.

La ponencia de Educación

Levy ha hablado de la ponencia que coordina para el Congreso, de Educación, Innovación y Cultura, y ha advertido de que se trata de los ejes por los que debe pasar un proyecto político "que mire al futuro y a las próximas generaciones". Ha considerado que en esta legislatura el PP debe dejar un proyecto educativo "perdurable en el tiempo" y centrado en dar mayores competencias y contenidos a los alumnos.

Levy ha señalado la importancia del consenso y de sentar las bases de las reformas "con la participación de todos", y ha reivindicado la importancia de la innovación, la creatividad y la cultura. También ha explicado que las ponencias realizadas por el PP han recibido alrededor de 4.000 enmiendas de sus bases, que serán estudiadas para su mejora.

Sobre el Congreso del PP

La vicesecretaria de Estudios y Programas ha indicado que el Congreso del PP debe ser "un espacio de debate y de encuentro" de los militantes, para lograr una organización "más fuerte" y que esté "a la altura de las demandas de la sociedad española".

"Los españoles deben confiar en que el Congreso del PP va a servir para que haya un proyecto político sólido, que sea referencia para una gran mayoría de la sociedad española, que nos ha puesto de nuevo en el Gobierno", ha remachado.

Además, ha destacado que el PP va a trabajar "con el mayor de los sentidos comunes" para que España no esté "paralizada" por no ser capaces de llegar a acuerdos. Pese a ello, ha advertido de que el Partido Popular no puede hacer "solo" esta legislatura y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" del resto de fuerzas políticas, para que "acompañen" al Gobierno para llevar a cabo iniciativas.

"Es necesario el consenso de todas las fuerzas políticas", ha recalcado Levy, que ha demandado "altura" y "responsabilidad" porque las iniciativas "no las necesitan" Mariano Rajoy o el PP, sino los españoles.

