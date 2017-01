El cazador que mató a dos agentes rurales: "No sé por qué disparé"

Ismael Rodríguez, el cazador asesino que este sábado disparó a quemarropa mató a dos agentes rurales que le requirieron la documentación en un coto de Aspa (Lleida), ha pasado su primera noche en los calabozos.

En su declaración ante los Mossos, según ha podido saber SER Cataluña dijo que vació la escopeta en un acto instintivo, no voluntario y que no recuerda ni haberles apuntado ni qué le pasó por la cabeza para disparar.

El joven ha declarado que los agentes rurales lo saludaron con un "buenos días" y que le pidieron que descargara el arma. A partir de ahí no recuerda su reacción. Dice que no pensó. Que no se explica cómo disparó la escopeta, ni que apuntara a alguien, ni a qué distancia. Y tampoco sabe explicar por qué disparó toda la munición -los tres cartuchos que llevaba en el escopeta-. Su abogada, dice que está muy arrepentido.

Este vecino de Vacarisses, de 28 años, afirma que a instancias de sus compañeros de caza y en estado de shock llamó al 112 (emergencias). Añade que durante la llamada perdió la conciencia sobre lo que decía y que pasó el teléfono a otra persona de su grupo de cazadores para que terminara de explicar qué había pasado. Dijo también que no toma ningún fármaco y que no está bajo tratamiento por algún tipo de enfermedad.

