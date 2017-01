"Pepe Castro y Ramos se equivocan"

En las últimas semanas, por ejemplo, hemos asistido a determinadas declaraciones y posturas tras los graves insultos recibidos por Sergio Ramos en el estadio del Sevilla, que no son buenos. Realmente, no lo son. Recordemos que Ramos el sábado tras el partido que jugó en el Bernabéu contestando a las preguntas de los medios de comunicación sobre aquellos incidentes insinuó que el presidente del Sevilla, el señor Castro, se había puesto del lado de los violentos que le insultaron, y que no había sido contundente en sus declaraciones contra ese sector de la afición sevillista. Este lunes, Pepe Castro le mandó un buen recado a Sergio Ramos.

Esto no conduce a nada bueno. Hay que decirle al Presidente del Sevilla, don Pepe Castro, que tiene razón en que las declaraciones de Ramos no conducen a nada bueno. Ramos, que es una víctima a la que hay que proteger, no tiene que buscar culpables donde no los hay, porque en sus declaraciones y sus gestos anima a los violentos. En eso tiene razón Pepe Castro, al que sí hay que pedir que sea todo lo contundente posible en su pelea contra los violentos que manchan el nombre del Sevilla.

Sabemos que es un tema difícil y complicado, una lucha en la que el Sevilla necesita mucho apoyo, pero es el Sevilla el que tiene que ponerse al frente porque como ha pasado en otros equipos, los violentos han crecido amparados por la manga ancha de los clubes, y son los clubes los que tienen que llevar a cabo esa limpieza. Con las dificultades y los malos ratos que eso les puede hacer pasar, seguro, como los han pasado en el Real Madrid, el Barcelona o en el Atlético de Madrid, en su pelea contra los violentos.

Los que manchan el nombre y la imagen del Sevilla, fuera del Pizjuán. Y en esa pelea Pepe Castro y su directiva tiene que tener el apoyo de todos. Pero las peleas dialécticas no son buenas, dan gasolina a los incendiarios. Así que entre el Sevilla y los Biris, hay que estar siempre con el Sevilla; entre Ramos y los que insultan, hay que estar siempre con Ramos; y entre Ramos y la directiva del Sevilla, hay que estar con los dos, porque esa pelea no conduce a nada. Hay que finiquitarla.

