Muere Bimba Bosé a los 41 años

La cantante, modelo y artista multidisciplinar Bimba Bosé, de 41 años, ha fallecido hoy, tras un larga lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que padecía desde hace más de dos años, según fuentes familiares.

La sobrina del cantante Miguel Bosé e hija de Lucía Dominguín Bosé confirmó, en mayo de 2014, con una fotografía en su perfil de Facebook, que padecía cáncer, en la que aparecía con un pañuelo que cubría su cabeza, señal del tratamiento al que se había sometido.

La cantante, que ha seguido trabajando durante este tiempo, era madre de dos hijas, Dora y June, de 13 y 5 años, fruto de su relación con Diego Postigo.

FOTOGALERÍA Bimba Bosé, modelo de mil caras

En 2016, ella misma confirmó en una entrevista a la revista Lecturas que sufría "metástasis en huesos, hígado y cerebro" y que seguía en tratamiento para superar la enfermedad.

"Sigo en tratamiento porque nunca me he curado", apuntaba la modelo a la revista, desmintiendo así que hubiese sufrido una recaída de la enfermedad, ya que no había abandonado el tratamiento desde el año 2014. "Siempre he tenido cáncer desde hace dos años, no os enteráis de nada. Me veis bien y pensáis que estoy curada. La gente es boba, pero una se pone de los nervios", apuntaba a la citada publicación hace unos meses.

Bimba Bosé, cuyo nombre de nacimiento es Eleonora Salvatore, nació en Roma (Italia) el 1 de octubre de 1975.

Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de enero de 2017

Comentarios