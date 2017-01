El PP pide a los eurodiputados que no asistan a la conferencia de Puigdemont

Este martes el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, ofrecerán una conferencia en las dependencias del Parlamento Europeo, en la que expondrán sus planes para convocar este año un referéndum sobre la independencia. Un acto que no ha gustado a las formaciones políticas españolas. En rueda de prensa en Barcelona, el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha avanzado que el eurodiputado del PSC Javi López no asistirá al acto, al entender que se trata de un evento "de partido", organizado "por tres eurodiputados de Junts pel Sí", grupo parlamentario independentista que gobierna en la Generalitat y que agrupa en su seno a varios partidos, entre ellos PDeCAT y ERC.

El PP ha ido más allá y ha pedido a los diputados de la Eurocámara que no acudan al acto. En declaraciones en la sede nacional del PP antes de comité de dirección del partido, Pons ha recordado que Puigdemont da dará una conferencia en Bruselas en un acto que no es institucional sino privado -en las instalaciones del Parlamento Europeo- y en el que no habrá "ninguna autoridad presente".

"Cuando el presidente de la Generalitat visita Bruselas debería hacerlo de manera institucional, y mañana lo hace de forma particular", ha señalado el dirigente 'popular', quien ha explicado que se ha reservado esa sala del Parlamento como podría haberse alquilado "la de un bar", para que Puigdemont dé esta charla y explique "su referéndum".

Según confirmaron la semana pasada fuentes de la Comisión Europea y de la delegación de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea (UE), Carles Puigdemont no se reunirá con ninguna autoridad de la Comisión Europea ni del Parlamento Europeo y lo único que tiene en su agenda de Bruselas es la citada conferencia.

