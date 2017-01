Albert Rivera ningunea a los críticos de Ciudadanos: "Son comentaristas"

La IV Asamblea General de Ciudadanos será un paseo para Albert Rivera. Su candidatura, España Ciudadana, ha conseguido el 70 % de los compromisarios electos que estarán presentes en ese congreso. En total serán 337 representantes afines a la actual ejecutiva, frente a 27 del sector crítico que apostaba por no eliminar las referencias al socialismo democrático y al espacio de centro izquierda. El resto, 115 se presentan como delegados "independientes". Las corrientes de TranC'sparencia y Valores, que había criticado el sistema de voto electrónico, no han logrado ningún representante.

A pesar de que el proyecto que dirige el líder nacional ha conseguido un amplio respaldo por parte de la militancia y de que su equipo no tendrá ningún problema para sacar sus propuestas adelante, hoy Rivera ha vuelto a cargar contra los sectores críticos. Para el presidente de la formación si no presentan una candidatura alternativa a la suya, estos afiliados carecen de autoridad. "Los únicos que han hecho una rueda de prensa para criticar nuestra gestión no han conseguido compromisarios. Quizás es que los militantes están de acuerdo con lo que hemos hecho en los últimos años". "Podría ser", concluía Rivera con ironía.

"No voy a valorar a los comentaristas de nuestro equipo, voy a valorar si se presenta alguien enfrente y hace un equipo", ha dicho. "Lo fácil a veces es poder comentar el equipo de los demás, lo difícil es hacer un comité permanente, otra Ejecutiva". "Si alguien se anima tiene plazo para hacerlo y estaremos encantados de debatir qué experiencia tienen o en qué instituciones están", ha zanjado.

La pasada semana tanto la eurodiputada Carolina Punset, que abandonó la dirección por discrepar de la estrategia de Rivera, como representantes de TranC'sparencia convocaron a los medios de comunicación para explicar sus quejas. Ambos denunciaron falta de transparencia por la parte de la Ejecutiva, criticaron la estrategia de pactos con el PP y pidieron a Rivera que escuchara sus reclamas. Sin embargo, explicaron que su intención no es intentar dirigir el partido ya que creen que el líder actual es el mejor para hacerlo.

Rivera pierde en Cataluña

La composición del Congreso no hace pensar que Rivera vaya a tener problemas para sacar adelante los nuevos estatutos, el ideario y la estrategia del partido para los próximos cuatro años. Sin embargo, la votación de compromisarios evidencia la división de las filas en Cataluña por la propuesta de la ejecutiva de eliminar las referencias al socialismo democrático y al centro izquierda del ideario. El sector socialdemócrata, bajo la candidatura 'Mejor Unidos' ha conseguido 27 de los 53 delegados catalanes que habrá en el Congreso de febrero.

Rivera ha restado importancia a este dato. "Recuerdo que son listas a temas nacionales, no a temas autonómicos, estamos escogiendo para debatir sobre estatutos, ideario y estrategia. Creo que la mayoría de gente comparte un mismo proyecto y eso demuestra que estamos unidos en la dirección de rumbo".

Nueva ejecutiva

El líder de Ciudadanos ha presentado hoy el equipo con el que concurrirá a las primarias que se celebrarán, si hay candidato alternativo, los próximos 26 y 27 de enero. Albert Rivera ha ampliado el número de miembros de esa Ejecutiva para dar cabida a diputados autonómicos y nacionales que no estaban representados en la dirección. Sin embargo, aunque en la dirección aparecen caras nuevas el poder seguirá concentrado en los dirigentes más afines al líder.

Si como todo indica, Rivera revalida su cargo como presidente nacional y su propuesta de estatutos gana en la Asamblea General de febrero, se creará un Comité Permanente que será el encargado de la dirección política. Este órgano estará compuesto por 13 miembros, 9 de ellos procedentes de la estructura del partido en Cataluña. José Manuel Villegas asumirá oficialmente la secretaría general e Inés Arrimadas la portavocía de la Ejecutiva. El líder de la formación incluye también a Miguel Gutiérrez, jefe de filas en el Congreso y a Toni Roldán, portavoz de economía en la Cámara Baja.

