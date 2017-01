Iglesias acepta varias propuestas errejonistas pero no renuncia a convocar a las bases

La ponencia organizativa de Pablo Iglesias recoge la idea que lanzó ayer Errejón para blindar a Podemos de cualquier eventual fusión con IU. En un gesto que puede interpretarse como un intento de tender puentes hacia el acuerdo, el documento ‘pablista’ explicita que "la fusión de Podemos con cualquier otra organización deberá ser aprobada por dos tercios de los inscritos y dos tercios de los círculos activos". Iglesias acepta también otras dos propuestas errejonistas: que la ejecutiva sea elegida ya no a propuesta del secretario general, sino por el Consejo Ciudadano -máximo órgano entre asambleas- de entre sus propios miembros; y que sea también sólo el Consejo quien tenga la potestad de modificar las atribuciones de las secretarias, como es el caso de la Secretaría Política que dirige el propio Íñigo Errejón.

Iglesias no obstante quiere mantener su competencia actual para convocar unilateralmente a las bases, una de las facultades más relevantes del secretario general, que Errejón considera que debe perder. Según la propuesta organizativa del número dos, Iglesias no podría convocar a las bases si no cuenta con el acuerdo de la dirección. Errejón apuesta porque sea el máximo órgano de dirección, el Consejo Ciudadano, al que le corresponda convocar consultas a la militancia

Por otro lado, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha considerado hoy que, si su número dos, presenta una lista diferente a la suya en la próxima Asamblea Ciudadana, y es la más votada, tendrá que asumir que debe ponerse al frente de la organización. Así lo ha dicho en una entrevista en Cuatro, preguntado por la posibilidad de que no se alcance un acuerdo y finalmente Errejón decida presentar su propia lista para el Consejo Ciudadano. "Creo que quien encabece la lista más votada tiene que asumir el liderazgo y yo me pondría a su servicio", ha dicho Iglesias. También el secretario de Organización, Pablo Echenique, ha defendido hoy en Onda Cero que, si Errejón presenta una lista y resulta ser la más apoyada, "la lógica democrática dice" que debería liderar el partido.

