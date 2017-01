'Stranger Things': teaser oficial de la segunda temporada

"Nada está claro en el otro lado". Con esta enigmática frase, Netflix inaugura la promoción de la segunda temporada de Stranger Things, la serie revelación de 2016. La plataforma 'in streaming' ha lanzado el primer teaser de los nuevos capítulos para cebar así la llegada del drama sobrenatural y borrar del mapa el varapalo sufrido en los Globos de Oro.

Netflix todavía no ha confirmado la fecha de estreno para la segunda entrega. Sin embargo se prevé que los nuevos episodios lleguen antes de verano.

Aunque el primer teaser resulta poco revelador, los hermanos Duffer, artífices de la ficción, han reconocido que la segunda temporada costará de nuevo capítulos que se ambientarán un año después a los hechos acontecidos al final de la primera temporada. ¿Preparado para volver al 'Otro lado'?

Así es la T1 DE 'Stranger Things'

Ambientada en Hawkings, Indiana, en 1980, Stranger Things cuenta la búsqueda de un niño que desaparece repentinamente. Su madre (Winona Ryder) abre una investigación sobre la desaparición del niño con la policía local que conlleva a una serie de misterios que involucran experimentos clasificados llevados a cabo por el gobierno, fuerzas sobrenaturales y una niña muy extraña. Como una carta de amor a la década de los 80, Stranger Things también introduce a los tres amigos más cercanos que se ven obligados a entrar en un mundo en el que los misterios acechan.

Stranger Things cuenta con Wynona Ryder (Show Me a Hero), David Harbour (Escuadrón Suicida), Finn Wolfhard (Los 100, Aftermath, The Resurrection), Millie Brown (Intruders, de la BBC, Érase una vez, Navy: Investigación Criminal), Gaten Matarazzo (The Blacklist), Caleb McLaughlin (El Rey León en Broadway), Noah Schnapp (El puente de los espías, Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts), Natalia Dyer (After Darkness, Hannah Montana: La película), Charlie Heaton (Shut In, Urban and the Shed Crew), y Matthew Modine (Weeds, Proof).