Bimba Bosé, la artista 360 que también hizo televisión

El mundo del espectáculo está de luto. Bimba Bosé ha fallecido este lunes a los 41 años tras librar una dura batalla contra el cáncer de mamá, enfermedad que le diagnosticaron en 2014 y que ella mismo quiso compartir con sus seguidores de Facebook por aquel entonces.

Provenía de una familia de artistas, pero logró hacerse un nombre por méritos propios. Hizo del modelaje su profesión y de la música, su talento más oculto, un hobby que explotaba de vez en cuando. Pero como buena artista 360, Bimba Bosé también se dejó llevar por el magnetismo de la televisión.

Lo hizo sobre todo en los últimos años y de la mano de Telecinco. La sobrina de Miguel Bosé realizó sus primeros pinitos en La que se avecina con un recordado cameo en el que hacía de ella misma. Compartió escena con David Delfín, Pelayo Díaz y algunos de los protagonistas de la comedia como Antonia San Juan y Macarena García.

Tan solo dos años después, Bimba dio un salto al vacío como concursante de Levántate All Stars. Fue en el programa de talentos donde dio rienda suelta a su vena musical con versiones tan magistrales de Give it to me (Madonna) o No puedo vivir sin ti (Los Ronaldos), una emocionante actuación que contó con una invitada excepcional: su hija Dora.

Estas fueron algunas interpretaciones que le valieron para llegar a la final y, de paso, conectar con un público que todavía no conocía bien a esta artista tan polifacética.

La televisión se despide de Bimba Bosé

Como personaje público y artista 360, Bimba Bosé se ganó un sinfín de amigos en la profesión. Hoy, los incondicionales de la televisión, se despiden de la actriz y modelo con mensajes de apoyo y tristeza:

No la conocí en persona, pero siento una enorme pena por el fallecimiento de Bimba Bosé. Hasta siempre. ❤ pic.twitter.com/dcJG93SNL1 — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 23 de enero de 2017

En tu breve paso por mi vida me enseñaste lecciones de vida, de lucha, de fuerza y de coraje. Gracias Bimba — Jesús Vázquez (@_JesusVazquez_) 23 de enero de 2017

Se me rompe el corazón... Bimba Bosé. — Toni Acosta Oficial (@AcostaToni) 23 de enero de 2017

Gracias, Bimba, por el ejemplo de lucha y la visibilización del cáncer. pic.twitter.com/qh5qv6AIg4 — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 23 de enero de 2017

Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 23 de enero de 2017

