Zidane: "Parece que estamos últimos jugándonos el descenso"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, cuestionó la dinámica negativa que rodea ahora a su equipo y tras mostrar sus esperanzas de remontar la eliminatoria copera de cuartos de final en Balaídos al Celta de Vigo, aseguró que "parece" que están "últimos jugándose el descenso".

La plaga de lesiones, las dificultades del Real Madrid en los últimos partidos, dos derrotas consecutivas. Son factores que han cambiado el clima en el entorno madridista y que hizo que Zidane mandase un mensaje a navegantes. "Cuando escuchas las preguntas parece que estamos últimos jugándonos el descenso. Al final lo que pasa en el vestuario es normal, hay preocupación cuando hay lesiones y cuando pierdes un partido, pero no estoy preocupado, voy a seguir haciendo lo mismo y el vestuario está muy animado", defendió.

"Sabemos que tenemos un partido muy bonito para jugar porque cuando las cosas te van bien todo es fácil, ahora es complicado porque vamos 1-2 pero es bonito para jugar y estamos muy animados", añadió con el objetivo de cambiar la dinámica reciente.

Zidane defendió que al Real Madrid los retos como el que encara en Balaídos son los que más le motivan. "Es un partido bonito de jugar porque nos gusta este tipo de encuentros y buscar remontar". Y restó importancia si sus jugadores no consiguen voltear la eliminatoria. "No seria nuestro mayor fracaso si perdemos pero no lo pienso, pienso en el partido que tenemos que hacer y después veremos".

"Sabemos la dificultad del partido tras perder el primero pero no cambia nada para nosotros, tenemos que meter goles, van a ser 90 o más minutos para clasificarse. Lo bueno es que tenemos la oportunidad de cambiar lo de la ida", agregó.

Confirmó el técnico madridista que el portugués Cristiano Ronaldo está recuperado del golpe en el empeine que sufrió ante el Málaga y que será titular en Balaídos. "Está bien. Pienso en el partido y si está bien como está va a estar con nosotros. Es un golpe lo que tiene, algo seguramente que le ha molestado pero está bien. No es una lesión, mañana va a estar y pensamos únicamente en ese partido", dijo.

También confirmó la presencia de otro portugués, Fabio Coentrao, en esta caso en la convocatoria tras encadenar numerosas lesiones musculares. "Mañana va a estar con nosotros, la verdad es que después de su larga lesión siempre que se pone mejor, la exigencia del entrenamiento a veces le molesta algo".

Comentarios