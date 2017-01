El Gobierno británico mantiene sus planes sobre el 'brexit' a pesar del revés judicial

El Gobierno británico dice que mantiene sus planes de activar el brexit antes de finales de marzo, a pesar del dictamen del Tribunal Supremo que le obliga a consultar con el Parlamento antes de hacerlo.

En un comunicado, un portavoz gubernamental señaló que el Ejecutivo de la primera ministra, la conservadora Theresa May, "respeta" la decisión de la corte y anunció que en breve expondrá ante la Cámara de los Comunes los pasos a seguir.

"El pueblo británico votó por salir de la UE, y el Gobierno cumplirá con este veredicto, activando el artículo 50, como estaba planeado, para finales de marzo. El dictamen de hoy no cambia nada", afirmó la fuente.

La reacción de los partidos de la oposición

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha señalado que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. "Los laboristas respetan el resultado del referéndum y la voluntad de los británicos y no frustraremos el proceso de invocar el Artículo 50", ha afirmado. No obstante, ha aclarado que su partido tratará de enmendar la ley para la activación del Artículo 50 "para evitar que los conservadores usen el Brexit para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa".

Además, ha añadido el líder de la oposición, su partido reclama "un plan del Gobierno para garantizar que rinde cuentas ante el Parlamento durante las negociaciones y una votación significativa para garantizar que el acuerdo final recibe aprobación parlamentaria".

Por su parte, el líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, ha sostenido que de lo que trataba el litigio judicial era de "dar voz a los ciudadanos sobre lo que viene después" tras el referéndum. En este sentido, ha señalado que su partido "demanda una votación de los ciudadanos sobre el acuerdo final y sin el cual no votaremos a favor del Artículo 50".

