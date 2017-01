Albio Sires, es un Congresista Norteamericano de origen cubano que lleva dos legislaturas en la Cámara de representantes. Es del partido demócrata, aunque no ha ocultado nunca su desacuerdo con algunas políticas de Barack Obama, como el distanciamiento con Israel. En declaraciones a la CADENA SER, el político estadounidense nos contaba su sorpresa por la supresión del español en la página web de la Casa Blanca : “bueno a nosotros nos preocupa mucho, en un país donde la minoría más grande es la hispana, hasta ahora Obama tenía personas trabajando y traduciendo todo lo que que la administración vacía, hasta el seguro de salud. Yo creo que esta gente no estaba preparada para tomar posesión y hacer las cosas necesarias para mantener la web en español y espero que en un futuro se den cuenta del error que han cometido.”

Sobre las manifestaciones multitudinarias que se han producido apenas tomada posesión el nuevo ejecutivo, Albio Sires dice que el equipo de Trump no vive en el mundo real, sino en uno que ellos mismos se han creado :” Sí, no viven en el mundo real, viven en el mundo de ellos. La realidad es que en la investidura de Trump hubo menos personas que las que asistieron a la de Obama y en la manifestación de las mujeres el domingo fue enorme, y la realidad es que él tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Parece que ellos no quieren aceptar lo que es real”.

Sobre los cambios que se están produciendo y la preocupación que hay en Europa y en el resto del mundo, el Congresista Albio Sires añade :”yo creo que va a haber cambios, pero no creo que serán tan espectaculares como él implica. Todavía tiene que ir al congreso y habrá que votar alguna de estas medidas. En estos momentos es más bien el tratar de cumplir con su palabra. Del dicho al hecho hay un gran trecho.”

Para los demócratas, Donald Trump es una caja de sorpresas, muchas no son agradables :” Aquí nadie sabe lo que va a pasar, porque este hombre un día dice una cosa, al día siguiente dice otra, y las cosas que salen de la boca de él son bastante exageradas y todo el mundo está esperando ver como administra esta administración. Es una caja de sorpresas”.

Albio Sires nació en Bejucal (Cuba) y su familia escapó de la isla en el 62. En Estados Unidos tras completar los estudios universitarios se metió en política llegó a ser alcalde de West New York y durante su estancia en el Congreso promovió la creación de viviendas de precio tasado, promovió proyectos de investigación acerca del cáncer, multiplicó las becas a miles de estudiantes de enseñanza superior y para proyectos destinados a sacar a los jóvenes de las calles y las pandillas.

