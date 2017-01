Pablo Motos y Mercedes Milá, a cuchillazo limpio en 'El Hormiguero': "¿Tú eres guarra?"

El programa apuntaba maneras y, como dos profesionales del medio, Mercedes Milá y Pablo Motos han hecho lo que mejor se les da: hacer televisión. La expresentadora de Gran Hermano ha acudido este martes a El Hormiguero, algo inaudito si tenemos en cuenta que es una de las caras más representativas de Mediaset, y ha deleitado a la audiencia con una entrevista con muchas curvas.

Motos y Milá no han dejado de lanzarse puñales durante toda la entrevista y no es para menos si tenemos en cuenta el arranque del programa. Todo empezaba cuando el presentador de El Hormiguero empezaba preguntando a Mercedes sobre el programa que va a presentar en Be Mad, espacio que precisamente cierra este domingo su primera temporada.

Ante la aparente ingenuidad de Motos, la periodista le ha soltado lo siguiente: "¿Cómo que voy a presentar un programa de libros? ¿No lo has visto?". Y añade: "Este domingo es el último programa después de tres meses, desgraciao. Ahora no me hagas preguntas de esto porque no me vas a poder entrevistar".

A partir de ese momento, Pablo Motos y Mereces Milá han caído en un cruce de puñales, convirtiendo el plató de El Hormiguero en un auténtico ring de combate. Sin duda, una tensión simulada que formaba parte de un show dedicado a Mediaset España.

Pablo Motos, a Mercedes Milá: "¿Tú eres guarra?"

Además de hablar de libros, el nudismo o las flatulencias también han acaparado parte de la entrevista. De hecho, Pablo Motos no ha tenido reparo en preguntarle a su entrevistada si era una persona "guarra". ¿La respuesta de Mercedes Milá? "Yo soy muy guarra. Tirarte un pedo es lo mejor que te puede pasar y si vas en el coche mejor".

"'Gran Hermano' acabó con mi salud"

También ha habido tiempo para hablar de Gran Hermano. Motos no ha dudado ni un solo momento en hacerle la pregunta más recurrente en los últimos meses: "¿Por qué no presentas GH?".

Aunque ha reincidido en las mismas explicaciones que ya había dado en numerosas ocasiones, la presentadora sí que ha hecho ahora una sorprendente confesión sobre su trayectoria al frente del reality: "Tengo Gran Hermano muy metido en mi alma, pero me fui porque acabó con mi salud", explica. "Lo pase mal. Me atacó el horror, la melancolía y el miedo, y para hacer GH hay que tener mucha pasión y dormir muy poco. Ahora soy otra persona".

