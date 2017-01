Zoido prefiere esperar a la decisión del juez Pedraz para estudiar el caso de la célula de Madrid

Interior ya se ha pronunciado sobre el caso de la presunta célula yihadista desarticulada en Madrid a finales del mes de diciembre por la que dos personas están en prisión acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de posesión de munición de armas de guerra. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que esta mañana ha mantenido un encuentro con el grupo popular en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que Interior espera a la resolución judicial para estudiar este caso concreto en el que participan un presunto confidente de la policía y un traficante de armas que en realidad es un agente policial encubierto.

La Audiencia Nacional continua con sus pesquisas e interrogatorios judiciales para esclarecer la verosimilitud de la desarticulación de una presunta célula yihadista desarticulada en la localidad madrileña de Vicálvaro. El juez Santiago Pedraz confirmó la semana pasada la prisión para dos presuntos yihadistas acusados de enaltecimiento de terrorismo y de posesión de munición de armas de guerra , pero analiza la declaración de un confidente policial que asegura que la Brigada Provincial de Madrid de la Policía Nacional les proporcionó a través de un agente policial encubierto toda la munición que se encontró en los registros policiales.

Ante la polémica surgida el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "dependiendo del sentido de la resolución judicial del juez Santiago Pedraz estudiarán el caso. "En tanto no haya una resolución judicial nada podemos hacer ni decir. Y en segundo lugar según sea el contenido nosotros analizaremos y estudiaremos el caso, no le quepa ninguna duda. Lo que sí que puedo decir es que lo que haya ocurrido en este tema puntual no puede interferir a la coordinación que existe entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía como CNI. Así que esperemos y una vez que tengamos la resolución judicial analizaremos el tema", ha asegurado el ministro Zoido.

En las últimas horas la Cadena SER ha entrevistado en exclusiva a este confidente que denuncia que la policía aceleró la operación y realizó un "montaje policial" porque las armas que se encontraron en los registros policiales no las compró ninguna célula sino que fueron puestas por la policía. Este es uno de los asuntos principales que está estudiando el juez Pedraz. Quiere verificar si las dos personas que están en prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo y posesión de armas lo hicieron de forma inducida porque si se confirma este extremo, el procedimiento podría ser anulado.

Además, el colaborador de la policía asegura también que la policía no informó en ningún momento durante la instrucción de que él era un colaborador y de que el traficante de armas era realmente un agente policial encubierto.

Fuentes policiales cercanas a la investigación de la Operación Serkan aseguran a la Cadena SER que tanto el juez Santiago Pedraz como el fiscal Jesús Alonso han conocido en todo momento la condición del agente policial encubierto que ha actuado como traficante de armas como de la persona conocida como el confidente que ha colaborado puntualmente con la Brigada Provincial de Madrid. Estas fuentes niegan además de forma categórica que la Policía haya utilizado pruebas falsas para precipitar la operación y meter en prisión a los dos presuntos yihadistas acusados de enaltecimiento de terrorismo y de posesión de munición de armas de guerra. La policía desmiente rotundamente que la munición que se encontró en el registro y los cargadores AK-47 haya sido proporcionada por este agente policial encubierto y puntualizan que este policía solo les proporcionó un cargador de los cinco que se encontraron.

