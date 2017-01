De la Serna defiende en el Senado que no hubo falta de medios en el caos de la A-3 durante el temporal de nieve

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha salido al paso de las críticas por falta de previsión por el caos en la A-3 durante el temporal de nieve de la semana pasada.

De la Serna ha repetido lo que ya dijo en la SER que no hubo falta ed medios, sino que un cúmulo de circunstancias dejó atrapados a cientos de conductores en la principal vía que une Valencia con Madrid. "Había máquinas más que de sobra para entrar a limpiar. El problema es que no tenían capacidad para entrar a limpiar. A las cinco de la tarde hay un accidente que produce las retenciones. Y es un accidente no es una cuestión de la situación climatológica adversa extrema", ha dicho.

