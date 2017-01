Apple es consciente de que perderás tus AirPods y te quiere ayudar a encontrarlos

Apple prepara para su próxima versión de iOS una actualización de la aplicación 'Find my Phone' que te ayudará a encontrar los auriculares inalámbricos de la compañía, los AirPods. Conscientes de que tarde o temprano acabarás olvidando estos auriculares en uno u otro rincón de tu casa, esta actualización llega para que puedas encontrarlos sin la necesidad de remover toda tu vivienda.

A principios de año, Apple retiraba, sin dar ninguna explicación, la aplicación 'Finder For AirPods' de la App Store. Pese a que esta aplicación ayudaba a las personas a localizar cualquiera de sus AirPods perdidos gracias a una tecnología capaz de medir la señal de Bluetooth de ambos dispositivos, la compañía de Cupertino decidió quitarla del mercado.

Dos maneras para encontrar tus AirPods

The Wall Street Journal ha revelado las pimeras imágenes de esta nueva función que ayudará a los usuarios de los AirPods a encontrar sus auriculares. Pese a que no será de gran utilidad en caso de que los pierdas por la calle, ya que no es tan exacta como para mostrarte el punto exacto en el que se encuentran, sí que podrá servirte para encontrarlos en tu vivienda.

La aplicación 'Find my iPhone' ofrecerá, a partir de su actualización iOS 10.3, la posibilidad de encontrar estos auriculares inalámbricos a través de dos métodos. El primero de ellos te indicará la última ubicación en la que llevabas contigo la caja de los AirPods. Pese a que no te revelará dónde se encuentra actualmente, sí que podría darte una pista sobre su paradero.

La segunda forma de encontrar tus AirPods será a través del sonido. En caso de que pierdas los AirPods sin su característica caja, la aplicación provocará que los auriculares emitan un sonido para que sea más sencillo encontrarlos.

Cada auricular cuesta 69 euros

Esta nueva característica de 'Find my iPhone' ayudará a los usuarios de los AirPods a encontrar sus auriculares y ahorrarse una cantidad considerable de dinero. Los AirPods cuestan actualmente 179 euros y cada auricular por separado tiene un valor de 69 euros.

Por lo tanto, esta función podría ser de gran utilidad para todas aquellas propensas a perder los auriculares, quienes podrán ahorrar una gran cantidad de dinero gracias a esta característica.

