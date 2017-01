Rafa Nadal: "No soy muy arrogante y siempre he tenido dudas"

Rafael Nadal derrotó al canadiense Milos Raonic, el cabeza de serie más alto que quedaba en liza (3), por 6-4, 7-6 (7) y 6-4 para regresar hecho una furia a las semifinales del Abierto de Australia y lograr su victoria 50 en este torneo.

"No soy muy arrogante y siempre he tenido dudas", dijo Nadal sobre su gran regreso. "Incluso cuando ganaba tenía dudas, pero es bueno para sentirte mejor luego. Me hace incluso disfrutar más de los buenos momentos como este", señaló.

"No sé como lo gané, solo luchando", expresó sobre el segundo set en el que salvó seis bolas de parcial. "Decidí estar más encima en la pista y muy concentrado con mi saque".

Sobre Dimitrov y Federer

"Grigor (Dimitrov) es un gran jugador", apuntó sobre su próximo rival, "todo el mundo sabe que ya era un gran jugador antes de hoy. Esta jugando muy bien, el año pasado fue mal para él pero cuando uno vuelve tiene incluso más poder", dijo sobre su siguiente rival.

"Me encanta el deporte", añadió sobre el duelo de este jueves entre Federer y Wawrinka, "si no ves ese partido es que no te gusta el deporte", prosiguió. "Es increíble después de tantas lesiones y tantos meses que esté en las semifinales", añadió sobre Federer, "es especial para él y para la gente que ama el tenis. Hay que darle las gracias, y espero ver un gran partido".

Comentarios