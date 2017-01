Luis Enrique: "Los árbitros necesitan ayuda, no críticas"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha destacado el estado de ánimo del vestuario y el hambre que mantiene el equipo por seguir ganando títulos, entre ellos, la Copa del Rey, donde mañana recibe a la Real Sociedad en la vuelta de los cuartos de final.

"Este es mi tercer año aquí y en todos mis jugadores veo el mismo deseo, el mismo afán, incluso incrementado, por seguir haciendo historia y seguir ganando títulos", ha destacado.

Además, ha asegurado que, los últimos resultados que ha cosechado el equipo, no han elevado la moral de sus hombres, porque ya de por sí, es muy alta: "El estado de ánimo es óptimo, pero es el mismo del inicio de temporada. Los últimos resultados lo único que han hecho es reforzarlo".

El 0-1 logrado en Anoeta convierte en claro favorito al Barça para clasificarse mañana para semifinales. Pero Luis Enrique ha advertido que el resultado es engañoso y que eliminar al conjunto donostiarra no será tarea fácil.

"Por la magnitud del rival, por cómo juega y por cómo está rindiendo actualmente, sin duda, es un partido muy peligroso. Nos van a meter en complicaciones desde el inicio, porque después del resultado de la ida, la Real no tiene nada que perder", ha alertado.

Además, los azulgranas no podrán contar con dos piezas básicas en su centro del campo: Andrés Iniesta y Sergio Busquets. "Ambos son de los mejores del mundo en su posición, pero tenemos hasta seis jugadores para ocupar esos puestos. Las lesiones forman parte de este juego y ahí tenemos muy buenas soluciones", ha tranquilizado.

Quién sí que estará sobre el césped del Camp Nou será el argentino Leo Messi, a quien Luis Enrique ha vuelto a ensalzar hoy: "Su evolución es la de un futbolista total y, como es un jugador muy inteligente, irá supliendo sus características físicas cuando, en futuro muy lejano, puedan venirse un poco abajo, porque juega sin balón. Es único".

También se ha referido al defensa Aleix Vidal, que parece haber salido del ostracismo para adoptar un protagonismo creciente dentro del equipo. En este sentido, Luis Enrique ha negado que el jugador haya cambiando de actitud o aumentado su rendimiento en las últimas semanas. "Yo siempre he visto a Aleix en la misma línea. No he apreciado ningún cambio en él. Si lo veremos más o no, no lo sé ni yo", ha comentado sobre el lateral catalán.

Preguntado por el Real Madrid y la posibilidad de que hoy quede eliminado de la Copa en Balaídos, donde se presenta con un 1-2 en contra del partido de ida, el entrenador del Barcelona ha dicho no tener por norma hablar de otros equipos. "Que pasen los mejores. A mí, lo único que me preocupa de los cuartos es que pase el Barça", ha indicado.

Tampoco ha querido responder cuando un periodista le ha preguntado si su segundo, Juan Carlos Unzué, está preparado para ser entrenador del Barcelona. "Eso tiene muy poco que ver con el partido y yo respondo solo al partido", ha replicado con tono serio.

Pese a que tampoco tenía que ver con el partido la pregunta sobre el resurgimiento deportivo del tenista Rafael Nadal, que hoy se clasificó para las semifinales del Abierto de Australia, el preparador asturiano no tuvo problemas para responder en este caso.

"De Rafa Nadal me gusta especialmente su actitud cuando pierde, que es muy poco. Demuestra los valores que debe tener un deportista", ha destacado.

Por último, Luis Enrique ha sorprendido haciendo una defensa del estamento arbitral. "Creo que el nivel del arbitraje es el adecuado, pero necesitan ayuda de parte de todos los interesados, yo el primero, y no críticas", ha sentenciado.

