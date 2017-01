La opinión de Ferran Adrià sobre el cachopo que ha indignado a los asturianos

El prestigioso cocinero Ferran Adrià se ha convertido en tendencia en Twitter tras haber indignado a los asturianos después de una definición poco acertada sobre el cachopo, al que ha considerado, en una entrevista en La Voz de Asturias, como un plato "que no deja de ser una croqueta".

El cachopo es un plato característico de la cocina asturiana compuesto de dos filetes de ternera grandes con jamón y queso entre ellos. Este conjunto se sirve frito tras ser empanado en huevo y pan rallado y suele ser servido con guarnición de patatas o pimientos. No obstante, el cocinero lo ha comparado con la croqueta, razón por la cual ha indignado a los amantes de la cocina.

"Me enteré de lo que era el cachopo hace poco"

Al ser preguntado durante la entrevista sobre cómo innovaría con el cachopo, el cocinero confesó que se había enterado de lo que era este plato de la cocina asturiana hacía poco: "Los cocineros tenemos el conocimiento esencial, pero no sabemos de todo".

Una vez explicado esto, Adrià explicó que para crear algo nuevo alrededor del cachopo es importante comprender qué es, cuándo y cómo se come, para acabar asegurando que no es más que una croqueta: "Al final es una lámina de un producto relleno, que rebozas y vas a cocinar para disfrutarlo. A partir de ahí hay cantidad de cosas parecidas, porque al final no deja de ser una croqueta".

Las redes sociales contra Ferran Adrià

Las redes sociales han criticado duramente las declaraciones del cocinero Ferran Adrià. Mientras que algunos le explican que siguiendo su razonamiento la tortilla de patatas no es más que una sopa y que la paella un salteado de arroz, otros optan por llamarle "cocinillas" y "croqueta al propio cocinero.

Adrià estuvo el pasado lunes en el Centro Niemeyer de Avilés, en Asturias, para promocionar su proyecto multiplataforma 'Te cuento en la cocina'. Una app para hacer llegar la cocina y los hábitos saludables de forma amena y divertida a toda la familia.

