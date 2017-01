Las élites de EEUU buscan refugio en Nueva Zelanda por si llega el apocalipsis

Cada vez son más los multimillonarios de la élite económica estadounidense que optan por comprar un terreno en Nueva Zelanda ante un eventual fin de la civilización. Desde los emprendedores de Silicon Valley hasta los magnates de Wall Street, cada vez son más las personas que deciden adquirir un terreno en el país de Oceanía.

En 2016, más de 3.500 kilómetros cuadrados del país pasaron a manos de ciudadanos extranjeros, tal y como asegura The New Zealand Herald. Entre ellos se encuentra el cofundador de Paypal Peter Thiel, quien ha comprado recientemente un terreno de 1930 metros cuadrados en la bahía de Glendhu.

Desde practicar tiro con arco hasta atesorar comida y armas

Pero la compra de terrenos en Nueva Zelanda no es la única decisión peculiar que ha tomado recientemente la élite económica de Estados Unidos. El cofundador de la plataforma Twitch Justin Kan ha asegurado, en una entrevista a The New Yorker, que tanto él como sus amigos de Silicon Valley han comenzado a atesorar comida ante una inminente ruptura la sociedad.

El director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman explicó que se operó de miopía a finales de 2015 por si se acabara el mundo algún día: "Si el mundo se acaba, o simplemente si el mundo se mete en problemas, depender de unas lentes de contacto sería un dolor en el culo. Sin ellas estoy jodido". También ha asegurado recientemente que cuenta con un par de motos preparadas para cualquier suceso y que también atesora tanto comida como armas.

Survivalismo, un movimiento cada vez más extendido entre las élites

El movimiento survivalista, también conocido como prepper, es una tendencia cada vez más extendida entre las élites económicas. El survivalismo consiste en un colectivo de individuos que se preparan activamente para sobrevivir ante un hipotético fin del mundo tal y como lo conocemos.

Entre los principales factores para que cada vez sean más las personas que se apuntan a esta forma de vida destacan el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos o el Brexit de Reino Unido, dos factores que podrían favorecer la estabilidad mundial durante los próximos años.

