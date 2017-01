Martin Baron, director de The Washington Post: "El futuro de la libertad de expresión está en juego"

Martin Baron (Florida, 1954) es uno de los periodistas más respetado del momento. Desde 2012 dirige The Washington Post al que ha conseguido devolver a las ganancias tras años en números rojos. Antes, entre 2001 y 2012, estuvo al frente The Boston Globe, el diario que bajo su dirección desveló los casos de pederastia cometidos durante décadas por la iglesia católica de Masachussets y que cuenta la película Spotlight. Estos días está en España invitado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra coincidiendo con el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.

El director de The Washington Post no oculta su preocupación por los ataques de Trump a la prensa: "Él ha dicho que somos deshonestos, que somos escoria, que somos el peor tipo de vida, que somos sus enemigos...", recuerda Baron en un perfecto castellano durante un encuentro con periodistas este miércoles en Madrid. "Parece que está tratando de deslegitimar a los medios principales y también trata de deshumanizarlos. Me preocupa mucho porque los medios tiene un papel central en la democracia. Sin la libertad de expresión, sin la libertad de prensa, no hay democracia", añade.

A pesar de todo lo vivido durante la campaña y en estos primeros días, en los que una asesora de Trump ha llegado a decir que las mentiras de la administración eran "hechos alternativos", Baron parece dar al nuevo Gobierno estadounidense el beneficio de la duda. O al menos pide paciencia antes de valorarlo: "Tenemos que esperar un poco más, son los primeros días de la administración. Él (Trump) ha dicho que hay una guerra entre él y los medios. Lo cierto es que no estamos participando en una guerra con el Presidente, estamos tratando de cubrirlo".

Baron ha defendido el trabajo de su periódico en la campaña estadounidense a pesar de la victoria de Trump. Ha explicado que ha habido dos personas dedicadas a chequear las "falsedades "de Trump y del resto de candidatos durante estos meses. También ha recordado que fue The Washington Post el que publicó el video en el que el actual presidente hablaba despectivamente de las mujeres que casi le cuesta la presidencia y que fue el diario que dirige el que también reveló que las supuestas donaciones caritativas de Trump eran mentira.

Con Trump ya en la Casa Blanca, Baron ha anunciado la creación de un equipo específico de ocho personas en The Washington Post para chequear e investigar el trabajo y las declaraciones de la nueva administración al menos durante su primer año. Preguntado sobre si le preocupan las presiones que pueda recibir de la nueva administración ha dicho: "Si Trump quiere hacerme una llamada estoy listo para recibirla. No me importa porque vamos a hacer nuestro trabajo". Baron ha remachado que los periodistas tienen la "obligación de publicar la verdad" y de "destaparla".

El director de The Washington Post admite que los medios tradicionales cree que "están sufriendo una crisis de credibilidad" y que la confianza de la ciudadanía en ellos "ha bajado mucho a lo largo de los años y, especialmente, durante la campaña, porque ha habido muchos ataques contra los medios por parte de todos los candidatos y, en concreto, del republicano".

Antes esta situación Martin Baron recomienda trabajo, insistencia en seguir contando la verdad y, una vez más, paciencia: "Espero que a largo plazo el pueblo tenga confianza en el trabajo que hacemos cada día".

