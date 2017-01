'Crónicas Marcianas': el insomnio de Javier Sardà por el que nació 'Sálvame'

La televisión española ha perdido la buena costumbre de hacer show en el late night. Esta franja horaria se ha convertido en el cajón desastre de las diferentes cadenas con un contenido maquetado a base de restos y material de segunda. Por lo tanto, es lógico pensar que, todavía en el año 2017, la sombra de Crónicas Marcianas acecha por todas las mentes más melancólicas.

20 años han pasado desde que el programa de Xavier Sardà irrumpiera en la parrilla de Telecinco para enseñar a más de uno cómo hacer un programa nocturno que despertara sentimientos tan contradictorios y, a su vez, fuera un rotundo éxito.

Mediaset España

Para muchos, Crónicas Marcianas representa el origen de lo que hoy se conoce como la telebasura. Para otros, el programa supo amoldarse a las necesidades de un público, que reclamaba con el paso de los años un contenido más sensacionalista. Lo que no se dio cuenta Telecinco por aquel entonces es que estaba gestándose una semilla que hoy en día se conoce como Sálvame, un programa que ha hecho del sensacionalismo radical un universo con el que la cadena pueda retroalimentar su programación.

'CM', el insomnio de los españoles

Crónicas Marcianas estuvo ocho años dando el callo en el late night de Telecinco. Ocho años ofreciendo un espectáculo diario para los más noctámbulos. Sin duda, una cita diaria a pesar de su condición de 'placer culpable'.

¿Y qué lo corrobora? Los datos de audiencia de 1277 programas. A excepción de sus inicios, en los que La sonrisa del pelícano ostentaba la corona del late nigth show, Crónicas Marcianas fue el líder indiscutible de las noches durante toda su trayectoría en parrilla.

Audiencias 'crónicas marcianas' Temporada 1 (1997-1998): 1.826.000 y 22,5% Temporada 2 (1998-1999): 1.568.000 y 24,5% Temporada 3 (1999-2000): 1.548.000 y 28,7% Temporada 4 (2000-2001): 1.818.000 y 33,7% Temporada 5 (2001-2002): 1.792.000 y 31,3% Temporada 6 (2002-2003): 1.871.000 y 32,7% Temporada 7 (2003-2004): 1.981.000 y 37,7% Temporada 8 (2004-2005): 1.471.000 y 29,4% Total (1997-2005): 1.734.000 y 30,1%

La séptima (y penúltima) temporada fue la más vista con un 37,7% de cuota media y 1.981.000 de espectadores. Por aquel entonces, el programa ya había sucumbido a las artes más indiscretas y el resultado seguía siendo espectacular. Curiosamente, fue solo un año más tarde cuando el espacio registró su entrega menos vista (1.471.000) y Telecinco echó el cierre a su programa insignia con una media total de 30.1% y 1.734.000 espectadores.

'TNT' y 'Hable con ellas', intentos frustrados

Ya no se lleva hacer producción propia en el late night, a pesar de los intentos de los dos principales grupos de comunicación. Atresmedia tuvo su etapa de lucidez en dicha franja gracias a Andreu Buenafuente y una línea "creativa" acorde a algunos formatos estadounidenses como The Tonight Show de Jimmy Fallon. Sin embargo, esa custodia compartida que había de Buenafuente entre Antena 3 y laSexta no terminó de fidelizar a la audiencia en un programa concreto.

Mediaset España

Telecinco, en cambio, ha sido quizás la cadena que más empeño ha puesto en buscar un heredero original de Crónicas marcianas. Lo intentó primero TNT con Jordi González al frente y un ADN similar. También hizo lo propio Hable con ellas con cinco mujeres como absolutas protagonistas. Ninguna de las dos formulas encajó en el late night, a pesar de sus interesantes modelos de producción. Y es que le pese a quien le pese, Crónicas Marcianas hizo de de la televisión un arte canalla y arrogante.

¿Por qué terminó 'Crónicas Marcianas'?

Crónicas Marcianas no ha dejado de viajar por la mente de los más nostálgicos y este miércoles esos televidentes tienen una cita con la memoria gracias a Mi casa es la tuya.

Esta noche, Bertín Osborne recibe en su programa a Xavier Sardà para hablar largo y tendido del programa. Muchas son las cuestiones que plantea Telecinco en los diferentes avances de este capítulo tan especial, pero hay una en concreto que está generando mucha expectación: ¿por qué acabó Crónicas Marcianas?

El propio Sardà arrojó luz sobre este tema este mismo martes en Hoy por Hoy de Cadena SER. "Fue una cuestión personal", afirma el conocido periodista. "Estaba cansado de estar ocho años con un ritmo que no es el mío. Hubo un momento en el que prioricé realmente la felicidad personal... y dejé de ganar muchísimo dinero".

Comentarios