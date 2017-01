La Fiscalía acusará de tres delitos al doctor Vela por el supuesto robo de una bebé

La Fiscalía de Madrid ultima los detalles de su escrito de acusación contra el doctor Eduardo Vela por el supuesto robo de una bebé en una clínica madrileña en 1969, el primer caso de niños robados a las puertas de juicio en nuestro país. Fuentes del Ministerio Público confirman a la Cadena SER que su intención, a falta de concretar la cantidad de años de prisión e inhabilitación que pedirán para el facultativo, es pedir que se siente en el banquillo acusado de tres delitos: detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental.

Se trata del caso de Inés Madrigal (SOS Bebés Robados Murcia), a las puertas de juicio en un juzgado de Plaza de Castilla después de que el doctor Eduardo Vela fuese procesado por supuestamente separarla de su familia biológica en 1969 en el sanatorio madrileño de San Ramón, ubicado en el Paseo de la Habana de la capital. Fue su madre adoptiva, fallecida recientemente, quien reconoció que la pequeña le había sido entregada por el facultativo.

Estas fuentes de la Fiscalía Provincial de Madrid especifican que el reciente fallecimiento de la madre, que llegó a someterse a un careo con Vela, ha obligado a introducir modificaciones de última hora en su escrito de calificación. El delito de suposición de parto vendría después de que el doctor Vela, supuestamente, instase a la madre adoptiva de Inés Madrigal a fingir un embarazo para que nadie supiese la verdadera procedencia de la niña. El de falsedad documental porque, según la acusación, la partida de nacimiento de Inés Madrigal habría sido falsificada, asegurando que es hija biológica de una mujer que no podía tener hijos. Por último, el de detención ilegal porque, según la denuncia, Inés Madrigal habría pasado toda su vida separada de su familia biológica sin derecho a conocer su verdadera identidad.

Son delitos que serán calificados en base a la última modificación del Código Penal realizada en 2015 por tres delitos que, en su vertiente más gravosa y aplicable a un médico privado, suman un total máximo de trece años de cárcel en caso de que el Ministerio Público decida aplicarlos en concurso medial. Una calificación similar a la que realizó la propia Inés Madrigal, que como adelantó la Cadena SER solicita trece años de cárcel para el médico, además de otros seis de inhabilitación para ejercer como facultativo.

Falsedad, el delito clave

La posible falsificación de la partida de nacimiento de Inés Madrigal ha sido una de las claves para que el caso pueda llegar a juicio y no se haya declarado prescrito como sí ha sucedido en otras investigaciones: la Audiencia Provincial de Madrid declaró recientemente que el caso no había prescrito ya que el delito de falsedad documental se cometió supuestamente en 1969 pero sus efectos se mantienen hasta nuestros días y se seguirán manteniendo hasta que la presidenta de SOS Bebés Robados Murcia no pueda saber quién es su familia biológica.

