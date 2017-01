Rajoy, muy incómodo, hace 'oídos sordos' a las preguntas sobre José María Aznar

Mariano Rajoy no sólo ha tenido que contestar preguntas sobre Cataluña durante su última conferencia en Madrid, también, ha tenido que lidiar con alguna que otra pregunta incómoda sobre el expresidente del Gobierno, José María Aznar. El presidente se ha negado a contestar y ha evitado el tema haciendo 'oídos sordos'.

Un periodista le ha preguntado sobre la creación de un "comité de notables" en el PP y si este órgano sería "un antídoto contra Aznar". El presidente se ha limitado a contestar, muy serio: "Yo también lo he leído". Ante la insistencia del periodista, Rajoy ha dicho que solo daba sus opiniones y no comentaba "lo que decían los demás". Pero el periodista ha preguntado una tercera vez, ante lo que Rajoy ha dicho: "Pues mira, no".

El presidente del Gobierno se ha mostrado así de parco en palabras a poco más de quince días del Congreso Nacional del PP del 10, 11 y 12 de febrero en el que ratificará su liderazgo en este partido.

