Manuel Valls sufre para hablar en inglés pero presume de saber español

Algunos políticos franceses tienen también sus problemas con los idiomas, sobre todo cuando se trata del inglés. En el debate de televisión entre los dos candidatos que disputan las primarias socialistas, el exjefe de gobierno Manuel Valls y su rival, el exministro de Educación Benoît Hamon, tras discutir concienzudamente sobre el laicismo, la filosofía del trabajo o el salario universal, tuvieron que responder a alguna pregunta de los internautas. "Ustedes que tienen vocación de ser Jefe de Estado y representar a Francia por el mundo, do you speak English?" (¿hablan inglés?), trasladó correctamente el periodista David Pujadas, al igual que Valls, de origen catalán. Hamon respondió con un seco "yes". El periodista replicó : "Fuently?" (¿con fluidez?), y el ganador de la primera vuelta de las primarias socialistas volvió a contestar "Yes".

Le tocó el turno al exmandatario francés nacido en Barcelona: "My english is very bad, but I speak well (e)spanish". Su acento español es tan fuerte que los franceses piensan que ha incluido incorrectamente un "in" en la frase (como se lee en numerosos comentarios de prensa). El político se ruboriza un poco, mientras el periodista recuerda que Valls habla, además de español, catalán.

