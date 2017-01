La economía de Estados Unidos tendrá "un subidón de azúcar poco sano"

Una semana después de la toma de posesión de Donald Trump, tres expertos en economía y derecho internacional se sentaron en Casa América para analizar el alcance del programa económico de la nueva administración. Uno de los aspectos que más interés ha suscitado, ha sido el enfoque y las políticas que el controvertido magnate ha prometido tomar y que tendrán un impacto interno como en el exterior. Los expertos, todos, coincidieron en que Estados Unidos tendrá un auge económico que será beneficioso a corto plazo, pero que a largo plazo, podría resultar en la formación de burbujas.

La profesora de economía del Instituto de Empresa, Gayle Allard, advierte que las propuestas de Trump serán un estímulo para le economía y podrían crear burbujas como la del sector inmobiliario del 2008. “Incrementar el gasto y recortar los impuestos hará que la economía tenga un subidón de azúcar. Eso será negativo para el país porque [podría crear] una burbuja” dice Allard. La profesora añade que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que responder ante el estímulo “subiendo las tasas de interés continuas durante el 2017.” No obstante, los recortes en impuestos y el aumento de valor del dólar tendrán consecuencias positivas para los demás países porque van a poder exportar mucho a Estados Unidos.

Ferrán Escayola, socio y codirector del US Desk de Garrigues, coincide en que habrá un subidón de azúcar en la economía pero añade que el mandatario "no podrá salirse de los tratados de libre comercio sin que primero lo apruebe el Congreso". En el caso de no conseguirlo, la decisión la tendría que tomar la Corte Suprema de Justicia. “Los poderes del presidente son amplios, mas no absolutos (…) El Partido Republicano tiene que jugar el papel del sentido común de parar los excesos previsibles del mandatario” dice Escayola. El abogado no ve posible que Trump tome decisiones cómo salirse del TLCAN o el Acuerdo de Paris sin que primero sea aprobado por el brazo legislativo o el jurídico. Por lo cual, lo más probable que ocurra es que se renegocie ciertos aspectos del TLCAN y que Estados Unidos siga formando parte del Acuerdo de Paris.

España sin embargo también podría verse afectada por estos cambios. Al Goodman, periodista, excorresponsal de CNN en Madrid, dice que las políticas proteccionistas que han afectado a empresas como Ford podrían afectar de la misma forma a las empresas españolas. Goodman argumenta que las empresas españolas (quienes tienen aproximadamente 80,000 empleados americanos) podrían recibir el mismo tipo de presión por parte del presidente norteamericano si quisieran abrir una planta en otro país.

El futuro de Estados Unidos sigue incierto y las decisiones de su presidente siguen creando especulación entre expertos en economía y derecho, pero lo que no queda duda es que los cambios propuestos por la nueva administración todavía tienen mucho trecho que recorrer. El verdadero poder lo tiene el Congreso de Estados Unidos, queda por ver si decidirán ponerle un freno a los cambios frenéticos que está ejecutando el nuevo presidente o si lo dejarán cumplir con sus polémicas propuestas.

