El Gobierno del perdón

De la imposición de la mayoría absoluta, al perdón y al diálogo como imperativo político. Ahora el Gobierno es capaz de entonar el mea culpa. La primera que lo hizo fue la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, por la tragedia del Yak 42. “Yo no tengo ningún problema –desde luego entre mis muchos defectos la soberbia no está- en pedir perdón a los familiares de las víctimas por no haber reconocido con anterioridad esta responsabilidad patrimonial del Estado”, dijo en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, haciendo lo que no hizo en su día Federico Trillo.

Las cosas han cambiado. Y, por tanto, la estrategia también. El pasado lunes, el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, señaló en Los Desayunos de RTVE que reconocer errores “no hace a un político mejor pero sí más humano porque le dignifica en el cargo”. Y en eso se concentra ahora su partido: en ser más cercano a los ciudadanos. Rajoy piensa que las urnas han absuelto a su formación de la corrupción y no desea que ningún asunto le haga ya daño.

Por eso hay que evitar polémicas como la del copago o salir, al menos, a dar la cara cuando todo el mundo se indigna por el precio de la luz. Hay que evitar que se genere la alarma. Se debe sintonizar con la calle.

Ya no bastan los paseos y los selfies. También hay que ser moderados y humildes porque se necesita al resto de formaciones políticas para sacar cualquier tema adelante. “Trasladar las disculpas del Gobierno a todas las personas que se han visto afectadas y que han tenido que pasar situaciones verdaderamente comprometidas tanto en los vehículos que han quedado atrapados en algunos tramos de carretera como en los ferrocarriles”, así fue como afrontó el titular de Fomento, Iñigo de la Serna, la situación generada por la ola de frio y las nevadas. De forma muy diferente a como se abordaba cualquier asunto espinoso en la anterior legislatura.

Parece que Rajoy sigue, al final, el consejo que en su día le dio Carlos Floriano. Este, cuando era su director de campaña, le pidió “poner piel” a los asuntos económicos. Pero al jefe del Ejecutivo le ha costado años hacerlo. Lo mismo que atender a los medios de comunicación. Rajoy llegó a reconocer en un momento dado que había sido una equivocación encerrarse en el búnker de La Moncloa. Por eso ahora está ofreciendo más entrevistas y ruedas de prensa. Habla más pero evita dar grandes titulares.

