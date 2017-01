'Saber y ganar' rectifica y repesca al concursante ganadero

"¿Cuál fue la conferencia posterior a la II Guerra Mundial a la que asistieron Churchill, Roosevelt y Stalin?". Esta fue la pregunta que sembró la semilla de la discordia el pasado 29 de noviembre después de que Saber y ganar eliminara a José Pinto, el ganadero de Salamanca.

90 programas consecutivos llevaba el concursante cuando el espacio presentado por Jordi Hurtado decidió eliminarlo por una respuesta aparentemente equívoca. Y es que a la pregunta enunciada anteriormente, Pinto contestó lo siguiente: "La Conferencia de Yalta". Saber y ganar no dio la contestación por válida, alegando que la solución correcta era "Conferencia de Potsdam".

Sin embargo, Churchill, Roosevelt y Stalin sí que asistieron a la Conferencia de Yalta y no a la de Postdam como defendía el programa. Este aparente fallo obligó a José Pinto a enfrentarse El reto, fase eliminatoria que no finalmente no logró superar. Todo esto provocó la indignación de los seguidores del espacio que no han dudado en reclamar justicia desde entonces para el ganadero vacuno de Salamanca.

Tanto es así que Saber y ganar ha rectificado, un hecho histórico en la trayectoria del programa, y ha readmitido a José Pinto como concursante de pleno derecho. Además, el ganadero conserva la antigüedad de la que gozaba antes de ser eliminado y este mismo miércoles anotó su nonagésimo tercer programa.

